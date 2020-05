O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira (20), acompanhando os ganhos dos índices no exterior, diante de um otimismo com a reabertura econômica, apesar das dúvidas relacionadas aos impactos da pandemia de Covid-19 sobre a atividade. O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 0,71%, aos 81.318 pontos.