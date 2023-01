Colunistas BNDES diz que não prevê financiar projetos no exterior

Por Flavio Pereira | 31 de janeiro de 2023

Unidade de beneficiamento de xisto em Vaca Muerta, na Patagônia. (Foto: Reprodução/Twitter)

O BNDES se manteve firme no foco de promover o desenvolvimento de projetos de serviços de infraestrutura no Brasil ao anunciar que não existe demanda ou previsão deste tipo de investimento no exterior. A notícia representa um alívio para o contribuinte brasileiro, que teve calafrios após o presidente Lula acenar, na Argentina, com financiamento do BNDES para a obra do gasoduto para transportar ao Brasil, gás extraído do xisto em Vaca Muerta, no norte da Patagônia, orçado em R$ 3,5 bilhões. O xisto utilizado em Vaca Muerta, é considerado mais poluente que o mineral encontrado no Brasil, onde existe um dos maiores volumes do mundo, com reservas estimadas em 6.9 trilhões de m³ de gás de xisto e de 5.3 bilhões de barris de óleo leve de xisto, em pelo menos três bacias sedimentares.

Ministro de Lula gasta R$ 5 milhões de emenda para asfaltar acesso à fazenda da família

O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho (União Brasil), resolveu o problema do acesso à fazenda da família e à pista de pouso para o seu avião particular. Juscelino Filho direcionou R$ 5 milhões das emendas de relator para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda da família, em Vitorino Freire, no Maranhão. A propriedade também abriga uma pista de pouso para seu avião particular e um heliponto. A informação foi divulgada ontem, 30, pelo jornal Estado de S. Paulo.

Justiça veta participação de héteros em processo seletivo

Pode parecer fake news, mas “pessoas cisgêneras heterossexuais” foram barradas no processo seletivo aberto pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para vagas de estágio remunerado. O edital publicado em 17 de janeiro, determina que a seleção está restrita a candidatos que se autodeclararem LGBTs+, no momento da inscrição. “Não haverá contratação, em nenhuma hipótese, de pessoas cisgêneras heterossexuais”, ressalta o edital.

Medalha do Mérito Farroupilha para Irmã Irani Rupolo

A Assembleia Legislativa gaúcha prestou homenagem ontem à reitora da Universidade Franciscana de Santa Maria, irmã Iraní Rupolo, entregando-lhe a Medalha do Mérito Farroupilha, mais alta honraria do legislativo, proposta pelo deputado Beto Fantinel (MDB). O ato reuniu três chefes do executivo de Santa Maria: o atual, Jorge Pozzobon (PSDB), e os ex-prefeitos Valdeci Oliveira (PT) e Cezar Schirmer (MDB).

Mais de 230 toneladas de alimentos para combate à fome

Na prestação de contas do seu período como presidente do legislativo gaúcho, o deputado Valdeci Oliveira destacou que sua gestão priorizou o diálogo”. E comemorou o êxito do Movimento Rio Grande contra a Fome que uniu o Executivo,o Judiciário,e instituições como o Tribunal de Contas, a Defensoria Publica do Estado e o Ministério Público. A arrecadação de alimentos ultrapassou as 230 toneladas. A boa notícia trazida por Valdeci: o Movimento será mantido pela próxima gestão, de Vilmar Zanchin (MDB), que começa nesta quarta-feira.

Solenidade de posse dos novos deputados hoje à tarde

A partir das 13h, na sala da Presidência, o presidente da Casa, deputado Valdeci Oliveira (PT), e o futuro presidente da Assembleia, deputado Vilmar Zanchin (MDB), recepcionam autoridades que acompanharão a sessão solene de posse dos deputados eleitos da 56ª Legislatura.

José Otávio será submetido a cirurgia

Ex-deputado federal e atual prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, será submetido a uma cirurgia para implantação de prótese no joelho esquerdo. Será quarta-feira, dia 1°, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Ex vice-presidente de futebol do Grêmio, José Otávio escalou para a cirurgia o ex-diretor médico do clube, o médico Márcio Bolzoni.

Representante dos Índios, deputado diz que ianomamis desnutridos são venezuelanos

O deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, Romel Guzamana, disse à Folha de S.Paulo, que os índios ianomâmis desnutridos encontrados no Brasil são provenientes da Venezuela. Eles teriam cruzado a fronteira do Estado venezuelano de Bolívar com Roraima para escapar do regime do ditador Nicolás Maduro. O deputado Guzamana é indígena e representante da Região Amazônica na Assembleia Nacional da Venezuela e no Parlamento Amazônico. O que disse o deputado indígena:

“Denuncio a grave desnutrição de nossos irmãos indígenas ianomâmis do Estado Bolívar. Cruzaram ao Brasil em busca de comida, outra violação aos direitos humanos indígenas por culpa do regime de Maduro.”

