Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Está acirrada a disputa entre os senadores candidatos Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Está acirrada a disputa entre os senadores candidatos Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Rogério Marinho (PL-RN) pela presidência do Senado Federal. As eleições para o cargo ocorrem nesta terça-feira e caso não sejam contabilizados pelo menos 41 votos favoráveis para algum dos concorrentes, o pleito deve ir para segundo turno.

Congresso

Já no Congresso Nacional, onde também acontecem hoje as eleições para presidência da Casa, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) é o favorito para a vitória no pleito. Atual ocupante do cargo disputado, ele concorre com o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ).

Posse gaúcha

O senador eleito pelo RS, Hamilton Mourão (Republicanos) toma posse em Brasília nesta terça-feira. Ele passa a integrar o grupo de três representantes do RS no Senado, após a saída de Lasier Martins (Podemos) com o fim do mandato.

Posse gaúcha II

Também tomam posse hoje, no Congresso Nacional, os 31 deputados federais eleitos pelo RS. Entre os suplentes assume Reginete Bispo (PT) no lugar de Paulo Pimenta (PT) e Luciano Azevedo (PSD) no lugar de Danrlei de Deus Hinterholz (PSD).

Em foco

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve assumir nesta semana a presidência do PL Mulher. A posse do cargo integra os planos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em manter Michelle em foco para uma possível candidatura nas eleições presidenciais de 2026.

ONU no Brasil

Uma assessoria da ONU que atua na prevenção de genocídios deve visitar o Brasil a convite do governo federal. O objetivo é que representantes da organização realizem um levantamento sobre os povos indígenas do país, com foco especial na região do povo Yanomami.

Investigação

Foi determinado pelo ministro do STF, Luís Roberto Barroso, a investigação de autoridades do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, por possíveis crimes de genocídio contra comunidades indígenas. Além disso, são apurados também os suspeitas de desobediência, quebra de segredo de justiça e delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança dos povos em questão.

Guerra na Ucrânia

O presidente Lula reforçou nesta segunda-feira a sua intenção em não enviar armamentos e munições para auxiliar a Ucrânia na guerra com a Rússia. Durante a visita oficial do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, o presidente brasileiro afirmou que pode buscar um diálogo entre os presidentes dos países em conflito para realizar uma negociação de paz.

Diálogo e incerteza

O governador Eduardo Leite elogiou a abertura do diálogo que o presidente Lula vem mantendo durante a atual gestão. No entanto, ele aponta que a incerteza das políticas econômica e fiscal do presidente causa considerável insegurança.

Parcerias privadas

O governador do RS esteve presente na posse do novo secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi. Eduardo Leite afirma que intensificar as parcerias com iniciativas privadas buscando a aceleração da modernização no estado está entre as prioridades da pasta.

Balanço das finanças

A secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, apresenta na manhã de hoje junto ao governador Eduardo Leite, um balanço dos principais dados fiscais do RS em 2022.

Dentre os pontos em destaque, estão a evolução das receitas e despesas, e os impactos das alterações na arrecadação do ICMS.

Projetos Especiais

A equipe que integrará o Gabinete de Projetos Especiais do governo do estado foi apresentada pelo vice-governador Gabriel Souza. À frente do grupo, ele destaca que o time foi selecionado tecnicamente visando fortalecer políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do RS.

Combate à fome

As ações da Assembleia Legislativa do RS no combate à fome foram ponto de destaque durante a apresentação do balanço da gestão de Valdeci Oliveira como presidente da Casa. Ele reforçou a importância do Movimento Rio Grande contra a Fome dentro do estado, afirmando que permanece na coordenação do movimento.

Assembleia Legislativa

Ocorre hoje a sessão solene de posse dos 55 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa do RS, evento que marca a instalação da 56ª legislatura na Casa. Durante o evento é realizada também a eleição e transmissão de cargos da nova Mesa Diretora.

Assembleia Legislativa II

A sessão desta terça-feira marca também o fim do período de Valdeci Oliveira (PT) como presidente da Casa. Em seu lugar, assume o comando da Assembleia o deputado Vilmar Zanchin (MDB).

