BNDES quer arrecadar 500 milhões de reais para restaurar florestas nativas

11 de novembro de 2021

O objetivo é conceder apoio financeiro a projetos de restauração florestal com espécies nativas e com sistemas agroflorestais nos vários biomas do território brasileiro. (Foto: Reprodução)

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) lançou, na quarta-feira (10), a Iniciativa Floresta Viva, com a qual espera arrecadar até 500 milhões de reais para alavancar ações de reflorestamento no País. O objetivo é conceder apoio financeiro a projetos de restauração florestal com espécies nativas e com sistemas agroflorestais nos vários biomas do território brasileiro. “A arrecadação será feita por meio de matchfunding, modelo de financiamento que junta recursos não reembolsáveis do BNDES com os de outras instituições apoiadoras. Em sua primeira fase, a Floresta Viva disporá de pelo menos R$ 140 milhões – sendo até 50% do Banco –, podendo chegar a R$ 500 milhões ao final da segunda fase”, informou o banco.

Para viabilizar a iniciativa, o BNDES realizou conversas com mais de 40 empresas. Entre essas organizações, já confirmaram participação Petrobras, Coopercitrus, Grupo Heineken, Itaipu Binacional – em parceria com o governo do Estado de Mato Grosso do Sul –, Philip Morris Brasil e Vale, por meio do Fundo Vale. Outras instituições estão em negociação para aderir ao projeto.

“A Iniciativa Floresta Viva sintetiza compromissos concretos dos nossos parceiros e do BNDES, para juntos realizarmos ações de restauração de florestas e de outras fisionomias de vegetação nos biomas brasileiros, o que contribui para a manutenção da sua riqueza em termos de biodiversidade e captura de carbono”, explica Petrônio Cançado, diretor de Crédito a Infraestrutura do BNDES e responsável pelo Departamento de Relacionamento de Impacto com o Setor Corporativo. “Além disso, também daremos uma relevante contribuição na recuperação de bacias hídricas por meio do restauro de mananciais, tão caros ao País, especialmente para garantir a segurança de abastecimento das pessoas e dos negócios que empregam milhares de brasileiros. Por conta dessa missão de desenvolvimento, clara e relevante, esperamos alavancar ao longo de sete anos R$ 500 milhões, sendo até R$ 250 milhões do BNDES e o restante de parceiros do setor corporativo ou público.”

Segundo o diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do Banco, Bruno Aranha, a Floresta Viva ajudará a impulsionar o setor de restauração ecológica e as empresas brasileiras na transição justa para uma economia neutra em carbono. “Com essa iniciativa, nossa expectativa é reflorestar entre 16 mil e 33 mil hectares com espécies nativas e biodiversidade, podendo capturar cerca de 9 milhões de toneladas de CO2 equivalente ao longo da vida dos projetos”, afirma.

Por intermédio de chamada pública, será selecionado um parceiro gestor para a iniciativa, o que deverá ocorrer até o final de 2021. Ele ficará responsável pela organização do processo de seleção pública dos projetos a serem apoiados – cuja primeira chamada deve ser realizada no primeiro trimestre de 2022. Terá ainda, entre outras, a atribuição de receber os recursos do BNDES e das demais instituições apoiadoras e repassá-los para os projetos contemplados, acompanhar sua aplicação e monitorar os resultados.

Serão apoiados projetos que tenham como finalidade a restauração ecológica de áreas enquadradas em uma ou mais destas categorias: Unidade de Conservação da Natureza (UCs), de posse ou domínio públicos; áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), com exceção daquelas constituídas como parte de acordos extrajudiciais, condicionantes/termos de licenciamentos e/ou compensação ambiental ou por determinação judicial; áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL) em assentamentos da reforma agrária e em propriedades privadas de até quatro módulos fiscais, devidamente inscritos no Cadastro Ambiental Rural (CAR); e áreas em terras indígenas, territórios quilombolas e de outras comunidades tradicionais.

Cada projeto contemplado receberá um investimento de, no mínimo, R$ 5 milhões. Os recursos poderão ser empregados, por exemplo, na aquisição de sementes, mudas, insumos, equipamentos e cercas; na implantação ou ampliação de viveiros de mudas; em capacitação profissional; e no pagamento de mão de obra, pesquisas, estudos e serviços técnicos necessários à execução do projeto. Entre os itens passíveis de apoio, também estão as atividades para elaboração, aprovação, validação, verificação e emissão de créditos de carbono, quando associadas à realização dos objetivos do projeto.

