Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Com físico imponente, Mathias exigiu cuidado especial antes de estrear como titular no Colorado. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com físico imponente, Mathias exigiu cuidado especial antes de estrear como titular no Colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A atuação de Ricardo Mathias na vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, reacendeu uma pergunta entre torcedores do Inter: quais os motivos para o centroavante de 19 anos não ser a solução do ataque Colorado?

Autor de dois gols na partida, Mathias se destacou em um momento em que os principais atacantes do elenco vivem jejum de gols — Rafael Borré não marca há cinco rodadas, enquanto Enner Valencia está há 13 sem balançar as redes.

A ausência do jovem nas escalações anteriores foi atribuída por muitos à teimosia do técnico Roger Machado. Questionado na coletiva pós-jogo, o treinador explicou que a decisão foi baseada em critérios físicos e de desenvolvimento.

“Jogadores como o Mathias, o Luis Otávio, o Prado carecem de atenção maior, tanto do ponto de vista da formação física quanto da treinabilidade. Depois que ele começou bem, teve três problemas musculares e não teve sequência adequada que desse segurança para entrar antes”, justificou Roger.

O professor Elio Carravetta, ex-preparador físico do Inter e especialista em treinamento esportivo. Segundo ele, o cuidado com jovens atletas vai além do físico.

“Um garoto que vem da base precisa de cuidado técnico, tático, físico, cognitivo, emocional e até cultural. Isso é o que nos diz a pedagogia do treinamento esportivo”, explicou.

Roger também destacou o porte físico de Mathias — 1,95m e 95kg — como fator que exige atenção especial na preparação muscular. Carravetta reforçou que o processo não é proteção, mas desenvolvimento progressivo.

“Se não, ele explode marcando gols num jogo e depois some. E muitos vão perguntar o que aconteceu”, alertou.

Mathias começou o ano na Seleção Brasileira sub-20, marcando gol na final do Sul-Americano. Foi integrado ao elenco principal e passou a ganhar minutos aos poucos. Estreou com seis minutos contra o Atlético Nacional-COL, depois jogou 31 contra o Botafogo e foi titular contra o Nacional-URU, marcando gol na vitória por 2 a 0.

Após um desconforto muscular contra o Sport, em maio, ficou fora por quatro rodadas. Retornou gradualmente, com participações pontuais contra Atlético-MG, Vitória, Ceará, Santos, Fluminense, São Paulo e Fluminense novamente, até voltar como titular contra o Bragantino.

No sábado, marcou aos 6 minutos do primeiro tempo e novamente no primeiro minuto da etapa final. Na coletiva, Roger Machado indicou que Mathias deve começar jogando contra o Flamengo, nesta quarta-feira (13), pela Libertadores.

“Depois do Nacional, quando ele fez gol, jogou de novo contra o Mirassol. Se eu virar refém de boas atuações em campo, que bom. Quero ser refém do campo sempre!”, brincou o treinador.

A expectativa é alta para ver o jovem centroavante em ação no Maracanã, agora com respaldo técnico e confiança da comissão.

