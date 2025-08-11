Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Os mercados de câmbio e ações sofreram o impacto do cancelamento da reunião entre os governos do Brasil e dos EUA Foto: Reprodução Os mercados de câmbio e ações sofreram o impacto do cancelamento da reunião entre os governos do Brasil e dos EUA. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O dólar registrou alta de 0,14% em relação ao real, cotado a R$ 5,44, nesta segunda-feira (11). Enquanto o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), registrou queda de 0,21%, aos 135.623 pontos.

Os mercados de câmbio e ações sofreram o impacto do cancelamento da reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciado nesta segunda-feira. A conversa estava prevista para ocorrer na quarta-feira (13), mas foi suspensa, sem que uma nova data fosse marcada.

O tema em pauta na conversa entre Haddad e Bessent seria o tarifaço de 50% (10% inicialmente e mais 40% adicionais, em 9 de julho), imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra os produtos brasileiros. Havia a expectativa de as sobretaxas sobre itens como café e carnes pudessem cair. Para o mercado, a suspensão do debate eliminou tais chance, além de criar um novo ruído político em torno do problema.

Com a divulgação do cancelamento, o dólar acentuou a tendência de alta em relação ao real e o Ibovespa embicou para baixo. Embora ambos os mercados já estivessem apresentando oscilações (no caso do Ibovespa, num dia de baixa liquidez).

Ainda assim, a tendência global do dólar nesta segunda-feira já era de alta. Às 17 horas, o índice DXY, que mede a força da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas fortes (euro, yen, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço), subia 0,40%.

No caso do Ibovespa, ele iniciou a sessão desta segunda-feira estável, com leve alta de 0,04%. Ao longo do dia, no entanto, o índice começou a cair, chegando ao seu nível mais baixo às 14h43, com 135.495 pontos. A queda ocorreu apesar da elevação das ações da Petrobras e da leve valorização da Vale, que têm maior peso na composição do índice. Os papéis da petrolífera subiram 0,58% e os da mineradora avançaram 0,07%.

Os principais índices de Nova York também fecharam em queda nesta segunda-feira. O S&P 500 recuou 0,25%, o Dow Jones caiu 0,45% e o Nasdaq, que concentra ações de tecnologia, baixou 0,30%.

No front externo, os agentes econômicos aguardam com elevada expectativa a divulgação nesta terça-feira do Consumer Price Index (CPI) ou Índice de Preços ao Consumidor. Ele é o principal indicador de inflação dos Estados Unidos, calculado mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics (BLS).

Sobre o tema inflação no Brasil, o Boletim Focus mostrou nesta segunda-feira que o mercado revisou para baixo pela 11ª semana seguida a estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para este ano, com o número passando de 5,07% para 5,05%.

Para 2026, ele também caiu de 4,43% para 4,41%. Nesta terça, no entanto, serão divulgados os novos dados do IPCA. Eles podem ser puxados para cima pela pressão da energia elétrica mais cara e pelo aumento das passagens aéreas.

https://www.osul.com.br/dolar-fecha-o-dia-em-alta-ibovespa-cai-com-impasse-na-negociacao-entre-brasil-e-estados-unidos/

2025-08-11