Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

A ação ocorre das 9h às 12h, na rua São Guilherme, s/n, ao lado do Campo da Lixa. Foto: Evelize Fabricio/GCA/PMPA A ação ocorre das 9h às 12h, na rua São Guilherme, s/n, ao lado do Campo da Lixa. (Foto: Evelize Fabricio/GCA/PMPA) Foto: Evelize Fabricio/GCA/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre realiza a segunda ação de agosto da Unidade Móvel de Saúde Animal na região do Partenon. Nesta quinta-feira (14), a equipe do Gabinete da Causa Animal atende tutores dos bairros Coronel Aparício Borges, Partenon, Santo Antônio, São José e Vila João Pessoa.

A ação ocorre das 9h às 12h, na rua São Guilherme, s/n, ao lado do Campo da Lixa.

Durante a manhã, será ofertado o atendimento veterinário a cães e gatos, vacinação, distribui antiparasitários e realiza cadastro para castração em clínicas credenciadas. O atendimento ocorre por ordem de chegada, com expectativa de 50 animais em cada região. Os tutores devem aguardar acompanhados de seus animais – não é possível reservar fichas.

Neste ano, a Unidade Móvel de Saúde Animal já esteve em comunidades da região Glória, Extremo Sul, Humaitá/Navegantes, Ilhas, Lomba do Pinheiro, Norte, Restinga, Eixo Baltazar, Zona Sul, Cruzeiro somando mais de 600 animais atendidos.

