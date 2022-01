Mundo Boeing tem prejuízo acima do esperado no quarto trimestre de 2021

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre pontos positivos do balanço, a Boeing relatou um fluxo de caixa livre positivo de US$ 494 milhões. Foto: Divulgação/Boeing Entre pontos positivos do balanço, a Boeing relatou um fluxo de caixa livre positivo de US$ 494 milhões. (Foto: Divulgação/Boeing) Foto: Divulgação/Boeing

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Boeing informou que teve prejuízo líquido de US$ 4,1 bilhões no quarto trimestre do ano passado. A receita da fabricante de aviões norte-americana foi de US$ 14,8 bilhões no trimestre passado, abaixo dos US$ 15,3 bilhões registrados no ano anterior e contrariando a expectativa de alta a US$ 16,5 bilhões de analistas.

Entre pontos positivos do balanço, a Boeing relatou um fluxo de caixa livre positivo de US$ 494 milhões, se recuperando do resultado negativo de US$ 4,3 bilhões há um ano. Neste caso, analistas esperavam fluxo de caixa negativo de US$ 111,6 milhões. A empresa ainda aumentou a produção mensal de aviões do modelo 737 MAX, de 19 a 26.

Carros voadores

Depois de desfazer uma parceria global com a Embraer, a Boeing anunciou que vai investir mais de US$ 450 milhões para estimular a criação de carros voadores autônomos da startup Wisk.

Controlada pela própria Boeing e pela Kitty Hawk, a startup foi lançada por Larry Page, cofundador do Google e está entre as dezenas de empresas que desenvolvem aeronaves elétricas de decolagem e aterrissagem verticais (e-VTOL). No produto da empresa se diferencia por ter funcionamento autônomo, ou seja, sem pilotos. Porém, a abordagem tecnológica deve fazer o veículo chegar ao mercado depois dos rivais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo