Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Veja os números sorteados: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54. 

Foto: Agência Brasil
Veja os números sorteados: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54. (Foto: Agência Brasil)

O concurso 2.903 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta terça-feira (19), em São Paulo. Um bolão do município de Caxias, no Maranhão, acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 63.090.150,68.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bolão de 15 cotas foi registrado presencialmente em uma lotérica da cidade. Os participantes apostaram em 7 dezenas.

Veja os números sorteados: 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54. A quina teve 51 apostas ganhadoras, e cada uma vai embolsar R$ 52.488,22. Já a quadra teve 3.737 vencedores, que vão levar R$ 1.180,75 cada. O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (21), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

