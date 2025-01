Rio Grande do Sul Boletim de Balneabilidade apresenta 84 pontos próprios para banho no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Conforme o boletim atual, os balneários de Santa Maria e de Tapes aparecem pela primeira vez nesta temporada com o resultado impróprio para banho. Foto: Secom/Divulgação Conforme o boletim atual, os balneários de Santa Maria e de Tapes aparecem pela primeira vez nesta temporada com o resultado impróprio para banho. (Foto: Secom/Divulgação) Foto: Secom/Divulgação

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (17), o quinto boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025. O resultado atual indica que dos 93 pontos analisados no Estado, 84 estão próprios para banho e nove estão impróprios para receber banhistas.

Conforme o boletim atual, os balneários de Santa Maria e de Tapes aparecem pela primeira vez nesta temporada com o resultado impróprio para banho. Em Tapes, o resultado de cianobactérias foi de 161.070 células/ml, ou seja, um valor três vezes maior que o valor limite (50.000 células/ml), conforme Conama 357/2005.

Analisando os cinco primeiros boletins do projeto Balneabilidade 2024-2025, pode-se constatar que três pontos figuram na lista de impróprios em todos os documentos: Valverde – Trapiche (Pelotas), Praia das Ondinas (São Lourenço do Sul) e Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba (Barra do Ribeiro). Em decorrência disso, está previsto um cronograma de ações do Departamento de Fiscalização da Fepam, nas próximas semanas, para verificar as possíveis causas e para garantir que não haja descarte irregular de dejetos nos pontos de diferentes praias e balneários.

Esse resultado é baseado nas análises das últimas cinco semanas de coletas. Essa já é a nona semana de verificação do projeto Balneabilidade 2024-2025 – as primeiras coletas foram realizadas em 17 de novembro de 2024. Os boletins seguirão sendo publicados todas as sextas-feiras, no site e redes sociais da Fepam, até a última semana de fevereiro.

Pontos impróprios

Município Balneário/Praia 1 – Barra do Ribeiro Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba 2 – Pelotas Santo Antônio – Rua São José do Norte 3 – Pelotas Valverde – Av. Sen. Joaquim Assumpção 4 – Pelotas Valverde – Trapiche 5 – Pelotas Santo Antônio – Av. Rio Grande do Sul 6 – Santa Maria Balneário Passo do Verde – Rio Vacacaí 7 – São Jeronimo Praia do Encontro – Rio Jacuí 8 – São Lourenco do Sul Praia das Ondinas 9 – Tapes Balneário Rebelo

2025-01-17