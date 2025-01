Esporte Pai de Neymar pede salário maior do que de Messi para o filho jogar na MLS, diz jornal francês

17 de janeiro de 2025

O Chicago Fire, dos Estados Unidos, estuda a contratação do brasileiro Foto: Divulgação/Al-Hilal O Chicago Fire, dos Estados Unidos, estuda a contratação do brasileiro. (Foto: Divulgação/Al-Hilal) Foto: Divulgação/Al-Hilal

Neymar vê seu contrato com o Al-Hilal próximo do fim. O acordo inicial entre o jogador e o clube vai até a metade desta temporada, mas o time estuda uma rescisão. O brasileiro tem se tornado alvo de diversas ligas mundiais, mas a possibilidade de reencontrar seus antigos amigos Lionel Messi e Luis Suárez faz com que a MLS seja mais desejável para o jogador. Seu pai, responsável por sua carreira, parece gostar da ideia, dependendo dos valores envolvidos na negociação.

Segundo o L’equipe, jornal esportivo da França, o Chicago Fire, dos Estados Unidos, tem interesse na contratação de Neymar e os executivos da equipe já estariam na Europa em contato com Neymar Pai e o agente Pini Zahavi.

A principio, o clube ofereceria ao craque brasileiro um salário semelhante ao que Messi recebe do Inter Miami. Porém, o pai do jogador deseja um valor mais alto do que o argentino, o que tornaria Neymar o jogador mais bem pago da MLS.

