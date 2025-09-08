Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

As seis seleções já classificadas diretamente para a Copa estão definidas — entre elas o Brasil. Foto: Rafael Ribeiro/CBF As seis seleções já classificadas diretamente para a Copa estão definidas — entre elas o Brasil. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Está chegando ao fim a fase de Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (9), os cinco jogos da 18ª e última rodada da Conmebol acontecem praticamente de forma simultânea. Entre eles, está o duelo entre Bolívia e Brasil, marcado para as 20h30 (horário de Brasília), em El Alto, cidade vizinha a La Paz, a 4.100 metros de altitude.

A partida é uma das poucas que ainda têm algo em disputa. As seis seleções já classificadas diretamente para a Copa estão definidas — entre elas o Brasil. Resta apenas saber quem ficará na sétima colocação e garantirá vaga na repescagem. Neste cenário, Bolívia e Venezuela brigam por esse posto, enquanto Peru e Chile já estão eliminados.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV por assinatura, e também pela GE TV, no YouTube.

Como chega a Bolívia

Sem disputar uma Copa do Mundo desde 1994, a Bolívia aposta suas últimas fichas nesta rodada. Para conquistar a vaga na repescagem, precisa vencer o Brasil e ainda torcer por um tropeço da Venezuela, que enfrentará a Colômbia. A equipe boliviana soma 17 pontos, um a menos que os venezuelanos.

O técnico Óscar Villegas não tem jogadores suspensos, mas pode ter um desfalque importante. O lateral-direito Medina Román sofreu lesão na derrota por 3 a 0 para a Colômbia, na última quinta-feira (4). Se não puder atuar, Rocha deve ser o substituto.

Como chega o Brasil

Classificado com antecedência, o Brasil usará a partida como oportunidade para testes. O técnico Carlo Ancelotti já confirmou que fará mudanças em relação ao time que venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã.

Entre os titulares, apenas o goleiro Alisson e o volante Bruno Guimarães permanecem. O lateral-direito Wesley também seria mantido, mas sentiu um desconforto muscular e deve ser substituído por Vitinho.

A defesa terá novidades, com Fabrício Bruno e Alex Sandro entrando nos lugares de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Caio Henrique assume a lateral-esquerda, enquanto Douglas Santos será poupado.

No meio-campo, ao lado de Bruno Guimarães, aparece o jovem Andrey Santos, do Chelsea. O setor também terá Lucas Paquetá, autor de um dos gols contra o Chile.

No ataque, Ancelotti promove mudanças completas: Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison ganham vaga nos lugares de Estêvão, Raphinha e João Pedro. O treinador não contará com Casemiro, suspenso, nem com Kaio Jorge, que está lesionado.

Prováveis escalações

– Bolívia: Lampe; Medina Román (Rocha), Haquín, Morales e Sagredo; Vaca Moreno, Robson Matheus e Villamil; Miguelito, Fernández e Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.

– Brasil: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison . Técnico: Carlo Ancelotti.

– Arbitragem: Cristian Garay (CHL). Assistentes: Miguel Rocha (CHL) e Juan Serrano (CHL). VAR: Rodrigo Carvajal (CHL).

