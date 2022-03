Porto Alegre Bolo de 33 metros é servido no aniversário de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estudantes universitários produziram o doce, que serviu mais de três mil fatias. Foto: UniRitter/Divulgação Estudantes universitários produziram o doce, que serviu mais de três mil fatias. (Foto: UniRitter/Divulgação) Foto: UniRitter/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para comemorar os 250 anos de Porto Alegre, os estudantes de gastronomia da UniRitter botaram a mão na massa e, sob orientação do chef e professor do curso, Moisés Basso, produziram o bolo oficial do aniversário da cidade.

O doce, de 33 metros, rendeu mais de três mil fatias e foi servido em frente ao Mercado Público neste sábado (26), no Centro da Capital. O formato e o desenho tiveram os algarismos 2, 5 e 0, em alusão à idade completada pelo município

A produção do bolo iniciou ainda na sexta-feira, quando a turma preparou os recheios na cozinha do campus Fapa. A montagem e a decoração foram realizadas na manhã deste sábado, com corte das fatias na cerimônia de entrega do Paço Municipal à Secretaria de Cultura de Porto Alegre.

A força-tarefa de montagem, decoração e produção contou com a participação de 15 estudantes. Entre os parceiros que ajudaram a viabilizar a ação estiveram Companhia Zaffari, Nestlé e Comercial Martini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre