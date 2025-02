Notícias Bolo envenenado: suspeita do crime é encontrada morta dentro da prisão em Guaíba

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

A suspeita enfrentava acusações de triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Deise Moura dos Anjos, a mulher suspeita de envenenar o bolo que matou três pessoas de uma mesma família, foi encontrada morta na prisão. A principal hipótese é suicídio.

Em nota, a Polícia Penal informou que, durante a conferência matinal na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, a presa Deise Moura dos Anjos foi encontrada sem sinais vitais.

“Imediatamente, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência que, ao chegar no local, constatou o óbito. Deise estava sozinha na cela. As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias”, completa a nota.

Em entrevista, o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, disse que Deise teria deixado um “tipo de desabafo” por escrito.

“Ela escreveu alguns bilhetes. Primeiro, tem uma camiseta em que ela escreveu um desabafo, dizendo: ‘Não sou assassina, só sou um ser humano fraco com depressão por tanto sofrer e pagar pelo erro dos outros’. É uma série de cartas. No primeiro momento, vimos apenas a camiseta, mas depois na avaliação detalhada do local, apareceram alguns escritos”, conta Sodré.

De acordo com o chefe da Polícia Civil do RS, o conteúdo das cartas ainda está sendo investigado. Deise também deixou por escrito a citação de diversos salmos da Bíblia.

“Ela diz [nas cartas] que estava em depressão, que comprou arsênio, mas não usou, jogou fora. Mas a verdade é que o arsênio foi parar no corpo dos familiares”, completa.

Ela estava detida temporariamente em uma cela de contenção, segundo informou a delegada responsável pelo caso, Karoline Calegari.

De acordo com a delegada Karoline, responsável pelo caso, Deise foi encontrada com uma camisa, ou um pano, enrolada no pescoço. A suspeita enfrentava acusações de triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio, e estava presa desde 5 de janeiro.

O marido de Deise pediu o divórcio e a aliança da suspeita na quarta-feira (12/2), um dia antes da morte dela.

De acordo com a investigadora, informações preliminares indicam que esse seria um dos motivos pela qual Deise pode ter se desesperado e tirado a própria vida.

O caso

A aparente tranquilidade de uma confraternização familiar foi interrompida por um crime que chocou o país. O que era para ser um encontro festivo na véspera de Natal de 2024, transformou-se em uma tragédia com a ingestão de um bolo envenenado, resultando na morte de três pessoas e deixando outras duas hospitalizadas.

Em 23 de dezembro de 2024, Zeli dos Anjos prepara um bolo para uma confraternização familiar. As investigações indicam que a farinha utilizada no preparo, que estava contaminada com arsênio, poderia ter sido ingerida em outro evento, com as amigas de Zeli, dias antes do café da tarde em família. O evento só não aconteceu porque algumas pessoas desmarcaram, e as ausências cancelaram o encontro.

Seis pessoas da família consomem o bolo envenenado, sendo elas: Zeli, suas irmãs Neuza e Maida, sua sobrinha Tatiana, seu sobrinho-neto Matheus. Apenas Jefferson, marido de Neuza, não foi hospitalizado.

Na madrugada de 24 de dezembro, Neuza e Maida faleceram após ingerirem um bolo com arsênio, enquanto Tatiana, Matheus e Zeli foram hospitalizados em estado grave.

Em 25 de dezembro, Tatiana não resistiu e morreu. Matheus e Zeli permaneceram hospitalizados. No mesmo dia, a perícia esteve no imóvel, onde o bolo foi consumido, em uma casa em Arroio do Sal (RS), onde o alimento foi feito.

Em 3 de janeiro, Matheus, sobrinho-neto de Zeli, recebe alta do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres (RS).

Em 5 de janeiro de 2025, Deise Moura dos Anjos foi detida preventivamente por triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio.

Em 8 de janeiro a polícia exumou o corpo de Paulo Luiz dos Anjos para investigar a causa de sua morte. A perícia confirmou que ele também consumiu arsênio, reforçando a suspeita de que Deise o envenenou.

Nos dias seguintes, as investigações passaram a apurar a hipótese de que Deise dos Anjos tenha tentado envenenar outras pessoas do seu convívio. As informações são do portal Metrópoles e CNN.

