Cientistas estimam o fim da biosfera na Terra

13 de fevereiro de 2025

Aquecimento solar reduzirá o CO2 atmosférico. (Foto: Solarseven/Shutterstock)

Cientistas estimaram o tempo restante para a biosfera da Terra sustentar a vida como conhecemos. À medida que o Sol se torna mais brilhante com o passar dos bilhões de anos, ele provocará mudanças no ciclo do carbono, reduzindo os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Esse processo, essencial para as plantas, comprometerá os ecossistemas terrestres de forma irreversível.

A pesquisa, conduzida pelo geofísico RJ Graham e sua equipe da Universidade de Chicago, demonstrou que o aquecimento solar intensificará o intemperismo das rochas, acelerando a remoção de CO2 da atmosfera. Esse fenômeno, embora natural, levará as plantas a enfrentar condições extremas de temperatura e escassez de dióxido de carbono, culminando em sua extinção.

No entanto, os cientistas projetam que essas mudanças ocorrerão de forma gradual, atingindo um ponto crítico apenas daqui a 1,6 bilhão de anos. Essa previsão, que dobra as estimativas anteriores, não apenas redefine o futuro da vida na Terra, mas também sugere que planetas semelhantes podem ter mais tempo para desenvolver vida complexa.

Sobrevivência

Com o aumento de 10% na luminosidade do Sol a cada bilhão de anos, os efeitos sobre a Terra tornam-se mais intensos. O aquecimento gradativo acelera o intemperismo das rochas, que absorvem mais dióxido de carbono da atmosfera. Essa redução afeta diretamente as plantas, essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas, criando condições cada vez mais hostis para a vida terrestre.

Os pesquisadores destacam que a escassez de CO2 pode levar as plantas à extinção, seja por inanição no ponto de compensação de carbono, seja pelo superaquecimento ao atingir limites de temperatura. No entanto, a pesquisa liderada por RJ Graham indica que a relação entre temperatura e intemperismo é menos linear do que se acreditava, trazendo novas perspectivas sobre o futuro da biosfera.

Dados recentes sugerem que o intemperismo não depende fortemente do aumento de temperatura, o que pode desacelerar a redução de CO2. Em certos momentos, o processo pode até se reverter temporariamente, adiando a extinção das plantas por até 1,86 bilhão de anos. Essa descoberta amplia as estimativas de sobrevivência da biosfera e redefine o papel do clima na evolução da vida terrestre.

Mudanças climáticas

Um modelo computacional mais avançado, que combine simulações climáticas globais e interações detalhadas da vegetação dinâmica, seria crucial para entender plenamente os efeitos dessas transformações. Ele permitiria quantificar com maior precisão o impacto do aquecimento solar na longevidade da biosfera e na capacidade do planeta de sustentar vida.

Nos cenários analisados por RJ Graham e sua equipe, as plantas C3 – que incluem a maior parte da vegetação terrestre – seriam as primeiras a desaparecer. Esse colapso deixaria apenas as plantas C4, como cana-de-açúcar e milho, sobrevivendo por mais 500 milhões de anos. Essa transição marcaria uma drástica redução na diversidade vegetal, com impactos profundos nos ecossistemas.

Cientistas estimam o fim da biosfera na Terra

2025-02-13