Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou com baixa de 0,69%, aos 133.071,05 pontos. (Foto: B3/Divulgação)

O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou com baixa de 0,69% nessa quinta-feira (31), aos 133.071,05 pontos. Apesar do alívio com o anúncio de que vários itens ficaram fora da taxação de 50% pelos EUA, o indicador foi puxado para o vermelho com a queda no petróleo e no minério, o que pesou sobre o preço de ações com grande participação no índice. Já o dólar encerrou o dia em alta de 0,19% ante o real, a R$ 5,60.

No dia anterior, quarta-feira (30), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto que aumenta para 50% a taxação dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. No entanto, alguns produtos significativos ficaram de fora, como suco de laranja, produtos de energia, aeronaves civis e suas peças, produtos petrolíferos e fertilizantes, de acordo com o texto do decreto divulgado pela Casa Branca.

Cenário local

No cenário local, os investidores também avaliaram os impactos da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, em manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. E repercutiram principalmente o tom do comunicado e os efeitos nos investimentos de renda fixa e renda variável.

Neste cenário, o Ibovespa oscilou entre 133.987,26 pontos na máxima e 132.096,29 pontos na mínima do dia. O volume negociado no índice foi de R$ 21,4 bilhões. No mês o desempenho do indicador foi de -4,17%.

Dólar

A decisão de juros do Federal Reserve, que manteve taxa americana de juros na faixa entre 4,25% e 4,50%, também influenciou no dólar. A moeda terminou o dia em alta de 0,19% ante o real, a R$ 5,60.

O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana contra as as principais moedas do mundo. O índice DXY avançou 0,22%, e volta a ficar acima dos 100 pontos, com 100,02 pontos.

Bolsas de Nova York

Assim como o Ibovespa, as bolsas de Nova York fecharam o pregão em baixa, repercutindo também o cenário de política monetária. O S&P 500 recuou 0,37%, o índice de tecnologia Nasdaq cedeu 0,03%, e o Dow Jones caiu 0,78%.

