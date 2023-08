Economia Bolsa brasileira sobe 1,7% após aprovação do arcabouço fiscal; dólar cai a R$ 4,85

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

Com o resultado, o Ibovespa acumula ganho de 7,65% no ano. (Foto: Reprodução)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nessa quarta-feira (23), mais uma vez acompanhando o otimismo do exterior e com os investidores repercutindo a aprovação do novo arcabouço fiscal no Brasil. O índice subiu 1,70%, aos 118.135 pontos. No mercado cambial, o dólar caiu 1,73%, cotado a R$ 4,85.

O resultado positivo da Bolsa brasileira também foi puxado pela forte alta dos papéis da Petrobras. Tanto as ações preferenciais (sem direito a voto) quanto as ações ordinárias da empresa avançaram mais de 5%.

No dia anterior, o Ibovespa fechou em baixa de 1,51%, aos 116.156 pontos. Com o resultado de hoje, o índice passou a acumular: alta de 2,36% na semana; queda de 3,12% no mês e ganho de 7,65% no ano.

Mercado

A aprovação do texto final do novo arcabouço fiscal, na noite de terça-feira (22), foi o principal destaque do pregão desta quarta. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados e seguiu para votação no Senado Federal, onde o texto também foi aprovado, mas com algumas mudanças.

Na primeira etapa, os deputados aprovaram a isenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Fundo Constitucional do Distrito Federal de seguir o arcabouço. Ou seja, esses fundos não precisarão estar limitados às novas regras de gastos.

Já na segunda parte, os deputados derrubaram um artigo proposto pelo Senado que permitia ao governo enviar, na proposta de Orçamento de 2024, o valor das despesas considerando a projeção da inflação até o fim do ano.

Na prática, isso abriria um espaço fiscal de até R$ 40 bilhões para o Executivo gastar no próximo ano. Essas despesas, contudo, estariam condicionadas, ou seja, precisariam ser aprovadas pelo Congresso.

Agora, o texto segue para sanção presidencial.

O mercado recebe positivamente a aprovação do novo arcabouço porque a indefinição sobre os gastos públicos é um dos fatores que mais pesam contra os investimentos no Brasil. Agora, a expectativa é que tudo ocorra de forma mais previsível e guiada pelas novas regras fiscais.

Além disso, investidores também aguardam, em nível internacional, a divulgação do balanço corporativo do segundo trimestre da Nvidia, empresa de tecnologia bastante ligada à inteligência artificial.

As expectativas são de que a companhia tenha registrado ótimos números no último trimestre, ajudando a impulsionar todo o setor de tecnologia.

A trajetória dos juros norte-americanos também segue no radar, principalmente com a aproximação do Simpósio de Jackson Hole, evento onde as principais autoridades se reúnem para tratar sobre os rumos da maior economia do mundo.

Na visão da chefe de economia da Rico, Rachel de Sá, a divulgação de dados econômicos mais fracos nos EUA e na Europa também passou uma “mensagem clara” de que a economia global perde força — o que alimenta expectativas de que bancos centrais poderão desacelerar o aperto monetário.

