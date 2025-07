Economia Bolsa brasileira sobe com isenções de Trump no tarifaço; dólar fecha em alta

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, encerrou em alta de 0,95% nessa quarta-feira (30), a 133.990 pontos. (Foto: Divulgação/B3)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, encerrou em alta de 0,95% nessa quarta-feira (30), a 133.990 pontos, após notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isentou centenas de produtos brasileiros da sobretaxa de 50% anunciada no início do mês. Já o dólar subiu 0,38%, cotado a R$ 5,59.

Apesar de começar o dia em passo de espera, no aguardo a decisão da taxa Selic pelo Copom (Comitê de Política Monetária), o Ibovespa terminou em alta. A virada no principal índice de ações do mercado brasileiro veio após a publicação do decreto de Donald Trump, que confirmou as tarifas de 50% para as importações de produtos brasileiros. Contudo, o que poderia ser mais uma maré de pessimismo, virou boa notícia com a retirada de itens específicos da lista de tarifados.

Entre eles, aeronaves civis e peças de avião, que representam as exportações da Embraer (EMBR3), além de produtos como suco de laranja, castanha, metais e derivados de petróleo.

As ações da companhia brasileira responderam à notícia com uma alta de mais de 11%, fechando com valorização de 10,93%.

Ainda nessa quarta nos EUA, o banco central do país, o Federal Reserve (Fed), anunciou que decidiu por manter a taxa de juros no patamar atual. Com isso, os juros nos EUA seguem na faixa de 4,25% a 4,50% conforme a decisão do Fed desta quarta, que veio em linha com as projeções do mercado.

Neste cenário, o Ibovespa oscilou entre 134.367,54 pontos na máxima e 131.882,74 pontos na mínima do dia. O volume negociado no índice foi de R$ 22.7 bilhões.

A decisão dos juros nos EUA também fortaleceu o dólar nessa quarta-feira, que fechou com alta de 0,38%, a R$ 5,59. “Em uma sessão de alta volatilidade, o dólar sobe frente ao real nesta quarta-feira, impulsionado pela valorização global da moeda americana após dados econômicos fortes nos EUA, como o crescimento do PIB acima das expectativas, e pela cautela doméstica quanto à iminente aplicação da tarifa de 50% pelos EUA sobre produtos brasileiros”, afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,97%, aos 99,85 pontos.

Já as bolsas de Nova York fecharam sem uma direção única após os acontecimentos do dia. No fechamento, o S&P 500 recuou 0,12%, o índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,15%, e o Dow Jones caiu 0,38%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/bolsa-brasileira-sobe-com-isencoes-de-trump-no-tarifaco-dolar-fecha-em-alta/

Bolsa brasileira sobe com isenções de Trump no tarifaço; dólar fecha em alta

2025-07-30