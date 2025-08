Economia Bolsa brasileira tem alta e segura os 132 mil pontos; dólar cai a R$ 5,50

4 de agosto de 2025

O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, começou esta semana com avanço de 0,40%. (Foto: Divulgação/B3)

O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, começou esta semana com avanço de 0,40%, aos 132.971,20 pontos, impulsionado pela onda de otimismo global. Já o dólar encerrou essa segunda-feira (4) com baixa de 0,69%, cotado a R$ 5,50.

O maior apetite por risco veio após investidores dos Estados Unidos entenderem que a correção do Payroll, com a criação de menos vagas de trabalho, pode acelerar o processo de redução de juros no país.

Por aqui, o Boletim Focus do Banco Central (BC) divulgado nessa segunda-feira, trouxe nova projeção reduzida para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor-Amplo), o índice oficial da inflação, ao final de 2025, agora em 5,07%. Esta é a 10ª semana seguida de projeção reduzida.

Também foram divulgados os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com o mercado de trabalho formal brasileiro registrando a criação de 166.621 novas vagas em junho de 2025, abaixo das projeções dos especialistas.

“Ainda não se pode fazer uma avaliação que o enfraquecimento em junho esteja diretamente relacionado a uma política monetária restritiva, dado que é preciso um conjunto de dados por um período maior para fazer essa correlação. Lembrando também que estamos no mais baixo nível de desemprego da série histórica, em apenas 5,8% no segundo trimestre de 2025, o que corrobora com uma certa acomodação desse dado”, Mônica Araújo, Economista Chefe da InvestSmart XP.

Neste cenário, o Ibovespa oscilou entre 133.928,94 pontos na máxima e 132.439,54 pontos na mínima do dia. O volume negociado no índice foi de R$ 15,7 bilhões.

Dólar

Ainda com repercussão dos dados do Payroll, o câmbio continuou sua trajetória de queda, estendendo o movimento da sexta-feira. O dólar comercial terminou o dia com baixa de 0,69%, a R$ 5,50.

O dólar também apresentou queda no exterior. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana na comparação com uma cesta das principais divisas globais, caiu 0,37%, aos 98,77 pontos.

Bolsas de Nova York

Puxadas pelo otimismo que alavancou o Ibovespa, as bolsas de Nova York fecharam o pregão com altas consistentes. O S&P 500 subiu 1,43%, o índice de tecnologia Nasdaq 1,94%, e o Dow Jones 1,34%.

