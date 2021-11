Contaminação eleitoral

Segundo a gestora de renda variável da Macro Capital, Priscila Araújo, o desempenho ruim do Ibovespa, principalmente no segundo semestre, deve-se à depreciação no preço de algumas commodities, com as perspectivas de desaceleração da economia chinesa, e a preocupações internas com o cenário fiscal.

Ela ainda destaca o aumento da taxa básica de juros, a Selic, pelo Banco Central (BC) a fim de conter a inflação.

Com juros mais altos, fica mais caro para as empresas conseguirem se financiar, e as que têm dívidas muito altas veem seus débitos crescerem.

E isso impacta diretamente no valor da ação, que é calculado quando se traz a perspectiva de lucros futuros de uma empresa para o valor presente. Quanto mais juros, portanto, menores os lucros e maior a taxa de desconto.

“Voltando a ter uma taxa de juros muito alta, temos uma competição muito grande com os ativos de renda fixa”, ressalta Priscila.

Desde o início de agosto, o foco está no cenário fiscal, devido ao impasse dos precatórios e, mais recentemente, às mudanças no teto de gastos para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família e é a aposta do governo para as eleições de 2022.