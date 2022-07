Economia Bolsa de Valores fecha em alta, puxada por ações da Petrobras após dividendo recorde

O Ibovespa avançou 1,14%, aos 102.597 pontos. (Foto: Reprodução)

O Ibovespa fechou em alta pelo segundo pregão seguido nesta quinta-feira (28), puxado principalmente por Petrobras, que avançou mais de 3% após anunciar pagamento trimestral recorde de dividendos. Uma bateria de resultados corporativos também repercutiu nos negócios, entre eles os números de Ambev, Santander Brasil e Suzano.

Índice de referência no mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 1,14%, aos 102.597 pontos. Com o resultado, a Bolsa acumula alta de 3,71% na semana e de 4,11% no mês, mas tem perda de 2,12% no ano.

Wall Street foi outro componente favorável para a nova máxima em mais de um mês do Ibovespa, uma vez que o S&P 500 fechou em alta de mais de 1%.

Mercados

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos recuou 0,9% no segundo trimestre. Foi o segundo trimestre seguido de baixa: no primeiro trimestre, a economia do país teve uma queda também anualizada de 1,6%, na primeira retração desde a recessão do início da pandemia, há dois anos. No 4º trimestre de 2021, a economia dos EUA cresceu a um ritmo robusto de 6,9%.

Os mercados avaliam ainda a decisão de política monetária do Federal Reserve (BC dos EUA). O Fed voltou a aumentar a taxa de juros do país em 0,75 ponto percentual, para uma faixa de 2,25% a 2,5%

Segundo o presidente do Fed, Jerome Powell, a entidade não acredita que os EUA estejam em recessão, apontando o mercado de trabalho como fonte de força. “São 2,7 milhões de pessoas contratadas no primeiro semestre do ano – não faz sentido que a economia esteja em recessão”, disse Powell.

Com o aumento de 0,75 ponto percentual, o Fed manteve o ritmo de alta dos juros da reunião de junho, que já havia sido o maior aumento desde 1994. No comunicado depois da reunião desta quarta, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) indicou que deve continuar elevando a taxa nos próximos encontros.

Taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos tendem a reforçar o fluxo de dólares para aquele país, fazendo a cotação da moeda subir em relação ao real.

Permanecem no radar de investidores temores sobre a credibilidade do Brasil, que foi abalada recentemente por uma emenda constitucional que amplia e cria uma série de benefícios sociais, prevendo despesas fora do teto de gastos a apenas alguns meses das eleições presidenciais.

Na agenda de indicadores, a economia brasileira criou 277,9 mil empregos com carteira assinada em junho deste ano, informou nesta quinta o Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

De acordo com o Ministério do Trabalho, 1,33 milhão de vagas formais de emprego foram criadas no país entre janeiro e junho. O número representa recuo na comparação com o mesmo período de 2021, quando foram criadas 1,48 milhão de vagas.

Já o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) ficou em 0,21% em julho, após ter registrado alta de 0,59% em junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). É a menor taxa desde novembro de 2021.

Com o resultado, o índice passou a acumular alta de 8,39% no ano e de 10,08% em 12 meses, contra 10,70% em 12 meses até junho, se mantendo abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) – considerado uma prévia da inflação oficial do País.

Em julho de 2021, o índice havia subido 0,78% e acumulava alta de 33,83% em 12 meses.

