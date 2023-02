Brasil Bolsa Família será antecipado para atingidos por chuvas no litoral de São Paulo, diz ministro

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Pagamento do Bolsa Família aos atingidos pelas chuvas será no dia 20 de março. (Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania)

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que o pagamento do Bolsa Família será antecipado para atingidos por chuvas no litoral paulista. Ao todo, seis cidades decretaram calamidade pública. O ministério informou que está em contato constante com os municípios que decretaram emergência ou calamidade.

“Para facilitar para as famílias, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20 para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade”, afirmou o ministro segundo a assessoria de imprensa da pasta.

O calendário original previa que o pagamento fosse realizado entre os dias 20 e 31 de março, de forma escalonada, com base no Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Agora, será feito independente do último dígito do NIS.

“Acertei agora com o brigadeiro Heraldo para viabilizar aeronave para o transporte, da capital São Paulo para São Sebastião e região, de alimentos, colchões, lençóis, fraldas e água potável, adquiridos em parceria entre o MDS e a Central Única das Favelas (CUFA)”, disse Wellington Dias.

Trabalho conjunto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou as regiões atingidas pelas tempestades. Em declaração à imprensa, ele pediu que os governos, em todas as suas esferas, trabalhem em conjunto para recuperar os estragos causados pelas fortes chuvas em São Sebastião, um dos municípios mais atingidos.

O presidente também pediu empenho conjunto para recuperar a rodovia Rio-Santos e evitar que novas casas sejam construídas em lugares que possam acarretar deslizamentos e mortes. Ele ainda solicitou ao prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, (PSDB), que defina um “lugar seguro” para reconstruir a moradia da população atingida.

Defesa Civil

Mais cedo, a Defesa Civil Nacional reconheceu estado de calamidade pública nos seis municípios mais atingidos pelas chuvas no litoral paulista. As cidades mais afetadas são: São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba.

Com a decisão, o governo pretende liberar verbas para cestas básicas, kits de limpeza de residências, de higiene pessoal e de dormitório, colchões, redes, refeições para as equipes de trabalho, água mineral, combustível e aluguel de caminhão-pipa e de outros veículos.

Também deverão ser liberados recursos para limpeza de ruas, desobstrução de bueiros, restabelecimento de estradas e reconstrução de pontes, bueiros, prédios públicos, unidades habitacionais e outras infraestruturas públicas destruídas.

