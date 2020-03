Economia Bolsas europeias abrem em forte queda após decisão de Donald Trump de barrar estrangeiros vindos do continente

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Bolsas asiáticas operam em queda após Donald Trump anunciar suspensão de viagens da Europa para os EUA por 30 dias

As bolsas europeias abriram em forte queda na manhã desta quinta-feira (12), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a suspensão por 30 dias de viagens a partir da Europa por causa da pandemia de coronavírus.

Os principais índices operam com baixa de mais de 5%. É o caso do FTSE-100, de Londres, o CAC 40, de Paris, e o DAX, de Frankfurt. Em Milão, na Itália – país europeu com o maior número de casos de coronavírus – a queda é menor, de pouco mais de 1%. Na Suíça, o índice de referência SMI perdia 4,77%.

As bolsas asiáticas também fecharam em queda. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio, a primeira a encerrar a jornada na região, terminou em queda de 4,41%, seu pior nível em quase três anos. O Topix, que agrupa os valores da primeira sessão, com as empresas de maior capitalização de mercado, caiu 4,15%.

O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong registrava queda de 3,66% pouco antes do fechamento. A Bolsa de Xangai também funcionava em queda, de 1,52% na reta final. Na Coreia do Sul, a queda era de 3,87%. Na Austrália, a Bolsa de Sydney despencava 6%.

Há queda, ainda, nas bolsas do Golfo, que estão sendo afetadas pela guerra de preços do petróleo decorrente da queda da demanda por conta do coronavírus. As baixas são de mais de 4% em Riade, na Arábia Saudita, e de quase 8% em Dubai e de pouco mais de 6% em Abu Dabi, ambas nos Emirados Árabes Unidos.

Petróleo

O petróleo bruto Brent, para entrega em maio, começou a ser negociado em Londres com uma forte tendência de queda, atingindo US$ 34,24, queda de 4% em relação ao fechamento do dia anterior.

O barril de petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, fechou o dia anterior em US$ 35,69, em meio a preocupações com o congelamento da demanda devido à pandemia de Covid-19, além de um aumento na produção global na Arábia Saudita.

