Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Bolsa de Tóquio fechou em forte queda de 6,08%, mas mercados europeus ensaiam recuperação nesta sexta-feira após tombo na véspera Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A pandemia do novo coronavírus, as medidas de contenção e o temor de uma recessão global seguem afetando os mercados pelo mundo, mas as bolsas da Europa e os preços do petróleo ensaiavam uma recuperação nesta sexta-feira (13). Nos Estados Unidos, os futuros dos índices de ações subiam mais de 5%, sinalizando uma sessão de recuperação após as expressivas perdas nos pregões anteriores.

A companhia aérea Norwegian Air anunciou que cancelará 4 mil voos e demitirá temporariamente cerca de metade de seus funcionários. Com o tombo das bolsas da véspera, as 20 pessoas mais ricas do mundo perderam em um único dia US$ 78 bilhões, segundo cálculos da revista Forbes. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, viu a sua fortuna diminuir em US$ 8 bilhões.

A Disney anunciou na noite de quinta-feira (12) o fechamento de todos os parques da marca nos Estados Unidos – a Disneyland, na Califórnia, e o Walt Disney World, na Flórida –, além da Disneyland Paris.

Tombo no dia anterior

Na quinta-feira, os principais índices do mundo despencaram mais de 10% após o presidente americano, Donald Trump, anunciar a suspensão de viagens de estrangeiros procedentes de Europa por 30 dias. A perda acumulada dos índices já passa de 30% só em março.

Nos EUA, as bolsas fecharam em queda de quase 10% na quinta-feira e o índice Dow Jones teve o pior dia desde 1987. Na Inglaterra, o índice FTSE 100 caiu 10,87% (a maior queda em mais de 30 anos). Na Alemanha, o DAX cedeu 12,24%. O CAC 40 de Paris recuou 12,28% e o Ibex 35 desabou 14,06%, segundo dados da Bloomberg.

No Brasil, o Ibovespa fechou em queda de 14,78%, o maior tombo diário em quase 22 anos. Já o dólar chegou a bater R$ 5, mas encerrou o dia a R$ 4,7882.

