Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Diversos objetos foram apreendidos, como drogas, celulares, dinheiro, documentos, câmeras de monitoramento, entre outros Foto: Polícia Civil/Divulgação Diversos objetos foram apreendidos, como drogas, celulares, dinheiro, documentos, câmeras de monitoramento, entre outros. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, deflagrou a Operação Guns and Roses II, no combate a uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no bairro Roselândia em Novo Hamburgo.

Durante as ações, que tiveram o apoio da Brigada Militar, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Diversos objetos foram apreendidos, como drogas, celulares, dinheiro, documentos, câmeras de monitoramento, entre outros. Um indivíduo que estava foragido da Justiça foi preso.

Segundo o delegado Tarcísio Lobato, os líderes do grupo criminoso já estavam presos e controlavam as atividades ilícitas de dentro do sistema prisional. “Os mandados de busca e apreensão tinham como objetivo principal apreender objetos de prova relacionados aos inquéritos policiais em andamento”, salientou o delegado.

A investigação durou aproximadamente nove meses. Cerca de 150 polícias civis e 30 policiais militares participaram da operação, que também contou com o apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e do helicóptero da Polícia Civil, que deu suporte aéreo às ações terrestres.

