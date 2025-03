Política Bolsonarismo reforça tática de deslocar a disputa política para uma arena internacional e denunciar o que julgam ser abusos e perseguições de autoridades do País

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A conexão Brasília-Washington é cada vez mais frequente entre parlamentares ligados ao ex-presidente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O clã Bolsonaro e seus aliados têm agido para deslocar a disputa política nacional para outro palco: o da arena internacional. Com a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestes a ser julgada no Supremo Tribunal Federal (STF) e alguns de seus companheiros denunciados e presos, os bolsonaristas têm cada vez mais apostado em soluções fora do País.

O movimento, liderado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), começou a ser construído a partir da eleição de seu pai, em 2018, mas tomou novo patamar com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos neste ano. Na semana passada, Eduardo reforçou a estratégia ao anunciar que se licenciaria do mandato no Congresso Nacional e permaneceria em território americano para trabalhar por “sanções” contra autoridades brasileiras.

Antes, ele havia assumido a função de secretário de Relações Internacionais de seu partido, o PL, e trabalhado para chefiar a comissão de Relações Internacionais e de Defesa Nacional da Câmara, o que não deu certo. O histórico demonstra que ele tem tornado a área internacional sua principal seara.

Um aliado de Eduardo afirmou que o deputado se desmotivou em ficar no Brasil após ser desencorajado a assumir a comissão na Câmara – para não criar atrito com o STF – e concluiu que, nesse caso, seria “mais útil” permanecer nos Estados Unidos, estreitando laços com políticos republicanos e o governo americano.

A proximidade de Eduardo com Trump – o republicano chegou a recebê-lo em seu escritório na Trump Tower em 2021 e no baile de gala de sua posse e mandou cumprimentos ao seu pai em um evento em fevereiro, em Washington – é o principal ativo dessa articulação. Mas aliados da família têm explorado o apelo a atores estrangeiros em suas agendas.

A conexão Brasília-Washington é cada vez mais frequente entre os bolsonaristas, que têm viajado para denunciar o que julgam ser abusos de autoridade e as perseguições políticas recorrentes no Brasil.

Encontros desse tipo ocorreram algumas vezes, como em novembro de 2023 e março de 2024. O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) se destaca nessa empreitada internacional, mas nomes como Bia Kicis (PL-DF), Gustavo Gayer (PL-GO) e Carla Zambelli (PL-SP) – ameaçada de ter o mandato cassado em julgamento no Supremo – também têm se dedicado à agenda.

Repercussão

A bancada bolsonarista também se reuniu no mês passado com o colombiano Pedro Vaca Villarreal, relator especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para se queixar do STF. O objetivo era dar repercussão internacional ao que eles julgam ser uma perseguição contra os conservadores no Brasil.

Além de uma gama de comunicadores, ativistas e políticos americanos, como Elon Musk, Jason Miller, Michael Shellenberger e Tucker Carlson, sulamericanos e europeus têm se envolvido na polarização brasileira e tomado o lado do bolsonarismo, como os argentinos Javier Milei e Fernando Cerimedo, os portugueses Sérgio Tavares e André Ventura e o espanhol Hermann Tertsch.

Após anunciar o “autoexílio”, Eduardo recebeu manifestações públicas de apoio de parlamentares americanos. No X, o deputado federal republicano Rich McCormick (Geórgia) lembrou que ele e sua colega Maria Elvira Salazar (Flórida) enviaram a Trump uma carta no mês passado pedindo a aplicação da Global Magnitsky Act contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Sanções

Trata-se de uma lei que permite ao governo americano impor sanções contra autoridades de outros países que violem direitos humanos, incluindo o congelamento de seus ativos e sua proibição de entrar nos Estados Unidos.

“O fato de Eduardo Bolsonaro, o mais votado deputado federal na história do Brasil e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ter sido forçado a procurar exílio nos Estados Unidos demonstra a alarmante deterioração na democracia do maior país da América do Sul”, escreveu McCormick na última quinta-feira.

O parlamentar americano ignora o fato de que Eduardo viajou aos Estados Unidos por vontade própria, já que ele não foi indiciado nem denunciado em investigações recentes sobre a tentativa de golpe de Estado.

O senador estadual de Oklahoma Shane David Jett, casado com uma brasileira, disse que “Moraes está brincando com fogo”. Matt Gaetz, republicano da Flórida e ex-indicado por Trump para o cargo de procurador-geral, disse que o Brasil passa por um “golpe judicial”. O Foro de Madrid, aliança internacional de direita criada para combater o avanço da esquerda no mundo, publicou que “o regime de Lula ameaça Eduardo Bolsonaro e intensifica a escalada repressiva”. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonarismo-reforca-tatica-de-deslocar-a-disputa-politica-para-uma-arena-internacional-e-denunciar-o-que-julgam-ser-abusos-e-perseguicoes-de-autoridades-do-pais/

Bolsonarismo reforça tática de deslocar a disputa política para uma arena internacional e denunciar o que julgam ser abusos e perseguições de autoridades do País

2025-03-24