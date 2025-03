Política Governador de Goiás, Ronaldo Caiado mantém pré-candidatura à Presidência em meio a pressões de setores do União Brasil

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Governador aposta em evento em Salvador para fortalecer seu nome no Nordeste. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), afirmou nessa segunda-feira (24), em entrevista à CNN Brasil, que mantém o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República, apesar da pressão de correligionários e aliados para que desista da disputa.

“Pelo visto minha candidatura está incomodando. Vou fazer o lançamento no dia 4 de abril em Salvador”, declarou.

Mais cedo, o presidente do Progressistas na Bahia, Cacá Leão, afirmou a jornalistas que o evento havia sido cancelado em razão das negociações entre União Brasil e PP para a formação de uma federação.

“No primeiro momento, esse evento seria um lançamento de candidatura, mas com as discussões de federação acabou se adiando esse momento para que, sendo concretizada, os dois partidos que estarão juntos nessa caminhada possam intensificar esse processo de discussão”, disse Cacá Leão.

Caiado, no entanto, negou o cancelamento. A ideia de viajar até Salvador (BA) faz parte da estratégia para ampliar sua visibilidade no Nordeste, considerado um reduto eleitoral do ex-presidente Lula.

Em nota, a assessoria do governador ressaltou que Caiado manterá sua candidatura, posicionando-se como opositor ao atual governo. “O governador Ronaldo Caiado compreende que o lançamento de uma pré-candidatura presidencial, marcada pela postura de oposição ao governo do PT, incomoda a quem está no poder, mas não inibe suas convicções de apresentar uma plataforma de mudança para o Brasil. O debate político e o contraditório são pilares da democracia e o Brasil não pode abrir mão de começar desde já uma discussão séria sobre seu futuro”.

No evento em Salvador, ele deve também receber o título honorífico de “Cidadão Baiano” e a Comenda Dois de Julho, condecoração que é uma das mais altas honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O lançamento da pré-candidatura de Caiado tinha a presença do cantor Gusttavo Lima confirmada. Os dois são amigos e, segundo próprio governador, “não é de agora” que discutem sobre política.

O nome do sertanejo era aventado como um possível vice para a chapa presidencial, mas ele desconversou sobre o tema e anunciou na semana passada a desistência de entrar na política.

O recuo foi recebido com solidariedade por Ronaldo Caiado. “Independente de ser ou não candidato, o Gusttavo Lima já entrou para a política. É uma pessoa muito querida e se posicionou sobre a necessidade de promover mudança no país, saindo dessa polarização estéril”, disse em publicação no X. (Com informações da CNN Brasil e do jornal O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governador-de-goias-ronaldo-caiado-mantem-pre-candidatura-a-presidencia-em-meio-a-pressoes-de-setores-do-uniao-brasil/

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado mantém pré-candidatura à Presidência em meio a pressões de setores do União Brasil

2025-03-24