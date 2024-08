Brasil Bolsonarista, governador de Mato Grosso elogia Lula e plateia grita: “Faz o L!”

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Cerimônia de inauguração e entrega de unidades habitacionais do Residencial Colinas Douradas I e II, do Minha Casa, Minha Vida. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), participou de um evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Várzea Grande (MT). Ele foi vaiado em determinado momento, Lula chamou a atenção da plateia e, depois, o governador elogiou o presidente. O público então pediu: “Mauro, faz o L!”

No evento, em um primeiro momento, o político do União foi vaiado por apoiadores do petista que acompanhavam a agenda. Mendes apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições.

Diante do protesto de apoiadores, o chefe do Executivo interferiu e pediu que o governador fosse tratado bem. “Eu queria pedir um favor para vocês. O governador não está aqui porque ele quer. Ele foi convidado por mim e pelo governo federal”, afirmou Lula. “A gente não enxota convidado nosso”, completou.

Logo depois, Mendes fez elogios ao presidente e disse que o petista é um “líder admirado” por muitos brasileiros. “O senhor, em muitos momentos, tem dado demonstração clara de como um estadista deve conduzir um país, olhando para todos, independente de concordar ou não”, disse o governador.

Ainda durante o evento, Lula e Mauro posaram ao lado de beneficiários do Minha Casa, Minha Vida, e a plateia gritou “Mauro, faz o L!”.

Honraria

No evento de entrega de mais de mil casas habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na última quarta-feira (31), o presidente recebeu o título de cidadão mato-grossense. A honraria foi entregue pelo deputado estadual Valdir Barranco (PT), em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Durante o discurso Barranco citou a mãe de Lula, Eurídice Ferreira de Mello, conhecida popularmente como Dona Lindu, e disse que o ato demonstra afeto e gratidão da população mato-grossense com o presidente.

“A única maneira que nós temos de agradecer é condecorando o presidente Lula. Esse título também é força do que a Dona Lindu sempre lhe ensinou. Ela sempre aconselhava o presidente. Em 2017, no meu primeiro mandato, apresentei o projeto de resolução para reconhecê-lo como cidadão mato-grossense. Foram oito anos de muita luta”, declarou o deputado.

De acordo com a Assembleia, em abril de 2017, a ALMT aprovou o título de cidadão mato-grossense ao presidente Lula, no entanto, a informação não foi publicada naquela época, no Diário Oficial, devido às investigações da Operação Lava Jato — que apurava crime de corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil — que Lula foi alvo.

A ALMT informou que, depois dos processos serem anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a honraria foi publicada oficialmente em agosto de 2023.

Durante uma visita a Mato Grosso, Lula inaugurou as obras de modernização de quatro aeroportos de Mato Grosso e também entregou mais de mil casas habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, em Várzea Grande, nesta quarta.

De acordo com o Governo Federal, a entrega das moradias são destinadas à população de baixa renda. Já a inauguração das obras de modernização dos quatro aeroportos mato-grossenses, que estão localizados nos municípios de Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, devem receber novos terminais para passageiros.

