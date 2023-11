Notícias Bolsonaro acerta 4 números da Mega-Sena em bolão com assessores; saiba valor do prêmio

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Grupo de cerca de 20 pessoas acertou a quadra concurso sorteado no dia 1º. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um grupo de assessores e amigos do ex-chefe do Executivo acertaram quatro números de um dos concursos da Mega-Sena e ganharam R$ 200 cada um. De acordo com o ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações Fábio Wajngarten, cerca de 20 pessoas participaram do concurso.

“Comunicado: Um grupo de amigos do Pr @jairbolsonaro se reuniu e resolveu fazer um pequeno bolão na Mega-Sena. Cada um dos amigos (mais de 20) investiu pouco mais de 100,00 reais. Foram vitoriosos na quadra, o que resultou no prêmio total de R$ 5.913,68, gerando pouco mais de 200 reais para cada. O sorteio/concurso 2651″, escreveu.

De acordo com Wajgarten, o grupo de “amigos próximos que trabalham com ele (Bolsonaro) no dia a dia” investiu “pouco mais de R$ 100″ no concurso 2.651, sorteado no dia 1º de novembro.

O concurso foi sorteado em São Paulo. Uma aposta de Goiânia (GO) acertou as seis dezenas e levou sozinha prêmio de R$ 104.876.676,04. Os números sorteados foram: 06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 3.909 apostas acertaram a quadra, assim como o grupo de Bolsonaro.

Apostador contumaz

Durante o período que esteve na Presidência, Bolsonaro foi flagrado fazendo uma “fezinha” em lotéricas do Distrito Federal, inclusive durante a pandemia de covid-19.

Em dezembro de 2020, descumprindo o decreto distrital que determinava a obrigatoriedade do uso de máscaras no DF, Bolsonaro andou pela capital federal sem proteção facial, acompanhado por seguranças. Ele esteve em uma lotérica no Cruzeiro, bairro de Brasília, localizado a 11 quilômetros no Palácio do Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo. Após fazer um jogo, esteve em uma padaria, onde tomou um café.

Em outra ocasião, repetindo seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro, Bolsonaro sugeriu, em agosto de 2022, que fosse adotado um modelo de apuração de votos semelhante ao da Mega-Sena. “Temos que nos preocupar”, disse o presidente, citando o modelo de apuração dos jogos da loteria federal.

Lotérica do irmão

Dos R$ 17,1 milhões que Bolsonaro arrecadou via Pix por doações de apoiadores, R$ 14.268,04 foram para a Casa Lotérica Jonatan e Felix LTDA. A empresa, localizada em Eldorado, no interior de São Paulo, está em nome de Angelo Guido Bolsonaro, irmão do ex-presidente.

Os dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável por comunicar às autoridades indícios de lavagem de dinheiro, citou 17 pagamentos de Bolsonaro para a lotérica do irmão.

Pelo X (antigo Twitter), em agosto, Bolsonaro alegou que os pagamentos foram feitos para um sobrinho que trabalha na lotérica. “A maioria dos depósitos são múltiplos do valor da aposta de 7 números da Mega-Sena. Por duas vezes, fiz a quadra nos últimos meses, daí, na contabilidade, os valores não múltiplos.”

