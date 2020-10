Brasil Bolsonaro afirmou que a economia está se recuperando no Brasil e que a pandemia do coronavírus foi superdimensionada

14 de outubro de 2020

Bolsonaro voltou a dizer que a economia foi prejudicada pelas medidas de isolamento social. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta quarta-feira (14), que a “economia está se recuperando” no Brasil e que a pandemia de covid-19 teria sido “superdimensionada”. A fala foi durante cerimônia de posse da direção da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

“A economia está se recuperando, no entendimento de muitos, de uma forma muito melhor do que poderíamos esperar”, afirmou o presidente da República, que participou do evento por videoconferência, direto do gabinete em Brasília.

Bolsonaro destacou também os números positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrados no mês de outubro. “O mês passado, se eu não me engano foram 50 mil novos empregos pelo Caged e obviamente conversei com Paulo Guedes, se esse número se aproximar agora no corrente mês do que aconteceu no mês passado é um sinal mais do que claro que a economia realmente pegou”, afirmou.

No discurso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a economia foi prejudicada pelas medidas de isolamento social adotadas por prefeitos e governadores. “O problema da pandemia, no meu entendimento foi super dimensionado”. “Desde o começo eu falei que tínhamos dois problemas pela frente, a questão do vírus e o desemprego e que eles deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e simultaneamente”, elaborou.

“Se nós e parte do empresariado tivesse embarcado na onda, ‘fiquem em casa’ que a economia a gente ver depois, com toda certeza estaríamos em uma situação bastante complicada no momento”, concluiu Bolsonaro.

Elogios a Pazuello

O presidente também fez elogios ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, segundo ele, foi nomeado não por ser um general, mas por ser, “em especial, um grande gestor”.

“Na questão da saúde também tivemos algum sucesso em relação ao resto do mundo, em especial quando colocamos um general no Ministério da Saúde. Não por ser general, mas por ser, em especial, um grande gestor, que está fazendo um trabalho excepcional nessa área”, comentou.

O presidente disse ainda que o governo conseguiu, junto com o apoio do Ministério da Economia, “implementar medidas que fizessem com que os efeitos colaterais da pandemia fossem bastante mitigados”.

“A economia está se recuperando, no entendimento de muitos, de forma muito melhor do que poderíamos esperar”, disse.

