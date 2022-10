Política Em vídeo, Bolsonaro nega prostituição em casa de meninas venezuelanas

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente e candidato à reeleição dá uma nova versão de que teve uma “dúvida” e uma “preocupação” com as meninas Foto: Reprodução O presidente e candidato à reeleição dá uma nova versão de que teve uma “dúvida” e uma “preocupação” sobre as jovens no local. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo nesta terça-feira (18) em que pede desculpa pela declaração sobre meninas venezuelanas em uma casa que ele visitou no Distrito Federal. Após dizer que as jovens se arrumavam para fazer programa, Bolsonaro, ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirmou agora que eram trabalhadoras.

O presidente gravou o vídeo após forte repercussão negativa de declarações sobre a visita que ele fez a uma casa onde havia garotas venezuelanas. Em uma das frases, ele chegou a dizer que “pintou um clima” e, por isso, resolveu entrar no local.

“Dúvida”

No vídeo gravado agora, Bolsonaro dá uma versão de que teve uma “dúvida” e uma “preocupação” sobre as jovens no local, mas que essas incertezas foram esclarecidas pela então ministra Damares Alves.

Segundo Bolsonaro, a ministra foi ao local e verificou que eram meninas “trabalhadoras”. O presidente não explica, no entanto, por que voltou a insinuar que as venezuelanas eram submetidas a exploração sexual posteriormente, inclusive em entrevistas na última semana.

O presidente ainda pediu desculpas e alegou que as frases foram tiradas do contexto. Também estava ao lado dele no vídeo María Tereza Belandria Expósito, nomeada embaixadora da Venezuela no Brasil pelo autoproclamado governo de Juan Guaidó, opositor que tentou, sem sucesso, derrubar o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política