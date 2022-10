Política Lula diz que Bolsonaro teve “comportamento de um pedófilo” no caso das meninas venezuelanas

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

"Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rápido possível", afirmou o ex-presidente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (18), em entrevista ao podcast Flow, que o presidente Jair Bolsonaro teve o “comportamento de um pedófilo” no caso das meninas venezuelanas.

Logo no início da entrevista, Lula mencionou o tema. No sábado (15), viralizou nas redes sociais um relato de Bolsonaro, feito durante uma live na sexta-feira (14), em que o presidente narrou um passeio de moto que fez por uma cidade próxima de Brasília.

Bolsonaro contou que viu três ou quatro “menininhas bonitas, de 14, 15 anos”. O presidente afirmou que “pintou um clima” e pediu para entrar na casa onde elas estavam. Bolsonaro disse ainda que elas estavam ali para “ganhar a vida”.

“Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se eu não me engano, em um sábado de moto […] parei a moto em uma esquina, tirei o capacete, e olhei umas menininhas… Três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, num sábado, em uma comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. “Posso entrar na sua casa?” Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos, se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida”, afirmou.

Repercussão negativa

Diante de forte repercussão negativa, o presidente fez uma live na madrugada de domingo (16) para tentar se explicar. Na ocasião, disse que “sempre combateu a pedofilia” e que falou sobre as meninas “por indignação”. Nesta terça (18), gravou vídeo no qual afirmou que as adolescentes não estariam no local se prostituindo e pediu desculpas.

Na entrevista ao podcast, Lula disse que Bolsonaro “percebeu que fez bobagem”. “O comportamento dele agora, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rápido possível”, afirmou o ex-presidente.

