Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Foto foi postada nas redes sociais do presidente. (Foto: Reprodução/Twitter Bolsonaro)

O presidente Jair Bolsonaro almoçou com o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, neste sábado (4). Ele foi recebido na casa do diplomata, em Brasília, junto com outros ministros brasileiros, para as celebrações da independência dos Estados Unidos. O presidente postou uma foto do encontro nas redes sociais, em que aparece com quatro ministros, o embaixador americano e outros funcionários do governo brasileiro e americano. Eles estão próximos um ao outro, e nenhum usava máscara. O equipamento de proteção é aconselhado pela Organização Mundial da Saúde e de uso obrigatório no Distrito Federal.

Na foto aparecem o adido de Defesa americano, Lorenzo Harris, os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Fernando Azevedo (Defesa), o embaixador Todd Chapman, Bolsonaro, os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Braga Netto (Casa Civil) e o almirante Flávio Rocha (Secretário Especial de Assuntos Estratégicos).

Nas celebrações do ano passado, Bolsonaro também havia participado. Este ano, o evento foi mais reservado, em razão dos cuidados para evitar a disseminação do novo coronavírus. A ida de presidente brasileiro à comemoração do feriado americano era incomum até Bolsonaro assumir o Executivo. Em 2019, ele chegou a se comparar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no evento, e convidou o norte-americano para uma visita ao Brasil, o que não ocorreu até agora. Visita a SC Pela manhã deste sábado, Bolsonaro viajou para Santa Catarina. O presidente sobrevoou áreas de cidades atingidas pelo “ciclone bomba”. A agenda no Sul demorou cerca de duas horas.

Pelo Twitter, Bolsonaro prestou solidariedade às vítimas e disse que o governo federal enviou equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ao estado. “Que Deus conforte as famílias das vítimas desta e de toda situação que o país atravessa atualmente”, escreveu.

Muito criticado por sua gestão da pandemia, o presidente americano abriu as comemorações da festa nacional americana, com uma celebração no emblemático Monte Rushmore, em Dakota do Sul, onde estão esculpidos os rostos de quatro de seus antecessores históricos, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Durante um discurso que foi seguido de fogos de artifício, Trump falou para um público de apoiadores.

“Nós vamos dizer a verdade, sem nos desculpar: os Estados Unidos da América são o país mais justo e mais excepcional que já existiu na face da Terra”, disse o presidente, afirmando que “os americanos são fortes e orgulhosos”.

Em pleno debate sobre a retirada de monumentos dedicados a generais confederados, considerados como símbolos do passado escravocrata do país, ele denunciou uma “campanha visando apagar nossa história, difamar nossos heróis, suprimir nossos valores e doutrinar nossos filhos.”

No discurso, o presidente também afirmou que “a desordem violenta que vimos em nossas ruas e em nossas cidades […] é o resultado de anos de doutrinamento extremo e de parcialidade na educação, no jornalismo e em outras instituições culturais”.

Trump falou de maneira breve do aumento de casos da Covid-19 que, segundo o diretor do Instituto Americano de doenças infecciosas, “mantém o país em perigo”. Em baixa nas pesquisas de opinião, Trump mantém a mensagem de que a crise do coronavirus está sob controle e que a economia americana vai voltar ao normal “mais forte” e “mais rápido que o previsto”, e que “2021 será um ano histórico”.

