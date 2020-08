O deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do centrão, disse que o presidente Jair Bolsonaro vai anunciar nesta terça-feira a prorrogação do auxílio emergencial. O valor ainda não foi divulgado oficialmente.

“Na terça-feira vamos ao Palácio da Alvorada anunciar, junto com o presidente Jair Bolsonaro, a prorrogação do auxílio emergencial, benefício tão importante para milhões de brasileiros que precisam dessa ajuda para enfrentar esse período da pandemia”, disse o deputado no Twitter.

Mais cedo, na inauguração de uma usina de energia em Caldas Novas (GO), Bolsonaro disse que o benefício terá um valor intermediário entre os atuais R$ 600 e R$ 200, montante defendido pela equipe econômica. Ele afirmou que o benefício é “pouco para quem recebe e muito para quem paga”.

“Sabemos da necessidade desses que recebem auxílio emergencial. É pouco para quem recebe e muito para quem paga. Vocês gastam R$ 50 bilhões nesse auxílio. Pretendemos, com um valor menor, não será 600, mas não será 200, prorrogá-lo até o final do ano”, afirmou Bolsonaro.

O auxílio emergencial deve ser prorrogado com parcelas de R$ 300, segundo fontes do governo envolvidas na definição do novo valor do benefício. Os detalhes constam de uma medida provisória (MP), de acordo com integrantes do Palácio do Planalto.

O benefício foi criado em abril por lei de iniciativa do Congresso no valor de R$ 600 pagos inicialmente por três meses a informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, além dos beneficiários do Bolsa Família. O objetivo era ajudar essas pessoas a atravessarem a crise na economia provocada pela pandemia do coronavírus.

Guedes

Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que quem define o “timing” sobre a prorrogação do auxílio emergencial e a criação do Renda Brasil é a política. “Eu sempre repito que o timing, quem dá é a política. Nós temos as simulações todas preparadas, agora o timing, o nível de auxílio emergencial, de Renda Brasil, tudo isso são decisões políticas” afirmou Guedes na portaria do ministério, segundo o portal G1.

Mai cedo, o ministro participou de uma reunião com o preisidente Jair Bolsonaro e a cúpula do governo para decidir sobre o futuro dos dois programas sociais.

O encontro ocorreu após Bolsonaro criticar publicamente a proposta original da equipe econômica de acabar com benefícios como o abono salarial para bancar o Renda Brasil. Sobre a resistência do presidente, Guedes afirmou que esse debate é normal no governo.

“É perfeitamente legítimo. ‘Olha, isso aqui está baixo, isso aqui está ruim, aquilo ali…’ Essas simulações estão sendo disponíveis”, acrescentou o ministro.

De acordo com fontes ouvidas pelo GLOBO, a equipe econômica aposta em transformar a prorrogação do auxílio emergencial em uma espécie de teste para o Renda Brasil. Questionado se o Renda Brasil será lançado só no ano que vem, o ministro não deu uma resposta definitiva: “Talvez antes, talvez no começo do ano que vem”.