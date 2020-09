Chegou a pandemia do novo coronavírus e veio a necessidade de os empreendedores readaptarem ou remodelarem seus negócios. O fechamento temporário do comércio fez muitas lojas físicas migrarem para o digital e para as vendas online para manter o faturamento ativo. Porém, muitos empreendedores sequer possuíam recursos ou conhecimento para essa nova realidade.

A Cervejaria Babel tinha uma carteira de clientes totalmente voltada para bares, restaurantes, lojas e mercados de todo o Brasil. Com o distanciamento social houve uma redução do volume de negócios que chegou a 90%. Assim, precisaram adaptar-se e passaram a atender o consumidor final. A partir do conhecimento adquirido em projetos do Sebrae RS, investiram em delivery e colocaram no ar o e-commerce próprio. “Isso viabilizou e manteve o negócio ativo. A venda para o consumidor final tornou-se a nossa principal receita e, , já representa metade do nosso faturamento”, comenta o Umberto Frohlich, proprietário da Cervejaria Babel.

Com o propósito de ajudar os empreendedores, o Sebrae RS criou uma série de soluções que pretendem amenizar algumas das principais dores dos empresários durante o período da pandemia. Entre elas, estão as vendas online com conteúdos que auxiliam quem pretende criar a sua loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet. A iniciativa conta com e-books, cursos e consultorias para se destacar no mundo digital. E até um espaço para a criação da loja própria, como o Sua Loja Sebrae, plataforma onde os empreendedores cadastram os seus produtos e vendem virtualmente. Para saber mais, acesse: https://www.sualojasebrae.com.br/.

“Queremos facilitar o acesso dos empreendedores a esse novo ambiente de negócios. Não existe uma ‘receita de bolo’ para o processo de digitalização das empresas, cada uma possui cenários e realidades diferentes, o que exige decisões e estratégias distintas. O Sebrae RS disponibiliza conteúdos com orientações para melhor aproveitar esta oportunidade, desde questões ligadas à divulgação e oferta de seus produtos, até ajuste de processos do negócio para este novo modelo de atuação”, reforça o Analista de Competitividade Setorial do Sebrae RS, Stéphano Amarante. Acesse e confira: https://sebraers.com.br/vendas.

Para vestir a casa

A Reveste Design é uma empresa especializada em produzir roupas para “vestir a casa”, entre roupas de cama, roupas de mesa e artigos têxteis para decoração de interiores. É um produto exclusivo e personalizado, produzido artesanalmente com base no que cada cliente necessita, misturando texturas e cores. A grande maioria dos clientes surgiam nas feiras e nos eventos. Com a pandemia, foi necessário pensar em um canal online para vendas.

A partir das consultorias, surgiu a ideia de transformar o projeto para o e-commerce. “ , não me vejo fazendo nada sem o apoio do Sebrae, muito pela facilidade de acesso dos consultores ao entender o que o empreendedor precisa. Qualifiquei o meu trabalho, tenho mais segurança e conhecimento para tomar minhas decisões, e sei o que preciso considerar quando abro uma loja online”, relata a proprietária da Reverse Design, Bianca Bicca Franco.

Dicas para ir além

1. Quando falamos em vender um produto físico no ambiente digital, será necessário estruturar três pilares: plataforma, logística e divulgação;

2. Os principais canais de venda para quem está ingressando no digital são: E-commerce (próprio), Marketplace e redes sociais (Instagram, Facebook, WhatsApp);

3. A empresa poderá aproveitar o tráfego e a mídia gerado pelo Marketplace, facilitando o processo da conquista de novos clientes;

4. As estratégias de redes sociais podem (e devem) começar de maneira simples, para entender como funcionam as dinâmicas das ferramentas, e evoluir com consistência e engajamento, conforme a estratégia definida pela empresa.