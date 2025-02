Política Bolsonaro aparece “de surpresa” em reunião de Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes e prefeitos de São Paulo

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

"Olha só quem apareceu de surpresa por aqui! Sempre uma honra, presidente", escreveu Tarcísio nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu de “surpresa” em uma reunião do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com os prefeitos de municípios afetados pelas chuvas no Estado, entre eles Ricardo Nunes (MDB), que administra a capital paulista. O encontro aconteceu na tarde de segunda-feira (3) no Palácio Bandeirantes, sede do governo, e foi voltado para o anúncio de medidas para o controle das enchentes, que incluíam a disponibilização de R$ 64 milhões para a elaboração de planos de drenagem. Ao compartilhar imagens da reunião nas redes sociais, Tarcísio destacou a presença do ex-mandatário, sugerindo que a aparição não foi planejada.

“Olha só quem apareceu de surpresa por aqui! Sempre uma honra, presidente”, escreveu o governador ao postar o vídeo em seu perfil nas redes sociais. As imagens compartilhadas mostram o momento em que Bolsonaro é aplaudido pelos presentes ao chegar no local e cumprimentar Tarcísio, o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), e o chefe da Defesa Civil no estado, coronel Henguel Ricardo Pereira. Em seguida, ele se sentou na mesa de reunião em frente a um microfone. O momento também foi registrado pelo ex-presidente em suas redes sociais.

O encontro aconteceu uma semana depois do jantar que reuniu membros da bancada paulista no Congresso Nacional, Tarcísio e Hugo Motta (Republicanos-PB), eleito no último sábado (1º) presidente da Câmara dos Deputados. Também participaram do compromisso o agora ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e dirigentes de partidos como Marcos Pereira (Republicanos), Valdemar Costa Neto (PL), Baleia Rossi (MDB), Ciro Nogueira (Progressistas), Antônio Rueda (União Brasil), Renata Abreu (Podemos), Gilberto Kassab (PSD). O ex-presidente Bolsonaro e figuras próximas a ele não estiveram presentes.

Na reunião com os representantes dos municípios na segunda-feira, o governador anunciou a disponibilização de R$ 64 milhões em recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para aplicação em projetos de drenagem, em meio à crise provocada no Estado pelas enchentes. Segundo dados estimados pela Defesa Civil, 6,7 mil pessoas foram desalojadas, 389 estão desabrigadas e 55 cidades foram afetadas pelas chuvas neste fim de semana.

Ainda de acordo com o governo, o acumulado de água até segunda chegou a representar, em alguns locais, até 118% da média histórica para todo o mês de fevereiro. No entanto, apenas 130 dos 645 municípios apresentaram planos municipais específicos de drenagem. Além da disponibilização da verba para esses projetos, Tarcísio também citou a criação de uma linha de crédito para serviços emergenciais a partir de pedidos feitos pelas prefeituras a partir da Defesa Civil.

