Rio Grande do Sul Ainda neste ano, RS contratará mediante concurso mais 2.734 servidores da segurança pública

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vagas serão distribuídas entre BM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e IGP. (Foto: Gabriel Centeno/ Arquivo SSP-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador gaúcho Eduardo Leite autorizou a abertura de novos concursos para contratação de servidores das corporações vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP). De acordo com informe no site estado.rs.gov.br, serão disponibilizadas 2.734 vagas para a Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Instituto-Geral de Perícias (IGP).

A publicação dos respectivos editais com os detalhes será realizada ainda neste ano, em data ainda não definida. O mesmo vale para as provas.

No foco da medida está a reposição de efetivo. “Com isso, garantimos que não haja defasagem nas forças de segurança”, ressaltou o chefe do Executivo. Confira, a seguir, a distribuição das vagas para cada corporação.

– Brigada Militar: 1,2 mil vagas para soldado, 30 para oficial especialista em saúde e 120 para aluno-oficial do quadro do Estado-Maior.

– Polícia Civil: 30 vagas para delegado, 360 para escrivão e 360 para inspetor.

– Corpo de Bombeiros Militar: 400 vagas para soldado.

– Instituto-Geral de Perícias: 70 vagas para perito criminal, 54 para médico-legista e 110 para técnico em perícia.

Piso do magistério

Na tarde dessa terça-feira (4), o governo do Rio Grande do Sul protocolou na Assembleia Legislativa o projeto que prevê reajuste de 6,27% nos salários dos integrantes da carreira do magistério público estadual. A proposta foi encaminhada em regime de urgência, começando a trancar a pauta do Parlamento gaúcho em 30 dias.

As tabelas com os respectivos valores por níveis de carreira e classes (A, B, C, D e F) podem ser conferidas na íntegra no segmento de notícias do site do governo gaúcho – estado.rs.gov.br.

O índice oferecido incidirá com paridade sobre todos os níveis de carreira dos professores ativos e inativos e pensionistas com direito à paridade. No texto consta como vigência do reajuste o dia 1º de janeiro de 2025. A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) estima em R$ 437 milhões o impacto anual da medida.

A definição do reajuste de 6,27% é do Ministério da Educação, que a publicou no Diário Oficial da União (DOU) em 31 de janeiro. De acordo com o governo federal, o percentual está acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano passado (4,77%) e também da inflação oficial (4,83%) do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ainda-neste-ano-rs-contratara-mediante-concurso-mais-2-734-servidores-da-seguranca-publica/

Ainda neste ano, RS contratará mediante concurso mais 2.734 servidores da segurança pública

2025-02-04