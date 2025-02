Política Partido União Brasil avisa que não quer perder ministros no governo Lula

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sigla tem duas pastas no primeiro escalão petista e divulgou nota para apoiar permanência deles na gestão. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O União Brasil divulgou duas notas nesta semana manifestando apoio à permanência dos ministros Celso Sabino, do Turismo, e Juscelino Filho, das Comunicações, na composição do governo Lula. Ambos são filiados à legenda. Em suas manifestações, a bancada do partido na Câmara destacou os êxitos alcançados pelos dois ministros, enquanto a bancada do Senado se limitou a mencionar apenas o nome do chefe do Ministério do Turismo.

Esses posicionamentos estão inseridos no contexto de uma possível reforma ministerial, que foi sugerida por Lula e anunciada durante uma reunião com seus ministros no dia 20 de janeiro. Na ocasião, o presidente expressou seu desejo de reunir-se com os presidentes de partidos políticos, ministros e líderes de cada uma das siglas para discutir a atuação do governo e avaliar, junto com eles, o desempenho de cada um dos ministros à frente de suas respectivas pastas.

De acordo com os deputados do União Brasil, tanto o setor de turismo quanto o de comunicação têm experimentado transformações “históricas” no País, com iniciativas inovadoras que colocam o Brasil em destaque no cenário internacional. Eles destacaram ainda os avanços em áreas como as tecnologias da informação e a conectividade, que garantem ao Brasil um papel de liderança nessas áreas, além de proporcionar avanços significativos em relação ao desenvolvimento do turismo no País.

Em sua nota, a bancada do União Brasil no Senado enfatizou o fato de que Sabino assumiu o Ministério do Turismo com um orçamento limitado, mas conseguiu, ainda assim, gerar resultados expressivos, como o aumento do número de turistas no Brasil, a criação de empregos e o fomento de investimentos no setor. A nota também fez questão de destacar o trabalho de Sabino à frente da pasta, ressaltando sua eleição para a presidência do Conselho Executivo da ONU Turismo, além de mencionar que o ministro tem se mostrado dedicado e competente no seu trabalho.

“Eleito presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, apresentou trabalho irretocável à frente da pasta. Recebe todos os parlamentares com o mesmo tratamento, independentemente de partido. Celso Sabino tem nossa defesa para permanecer trabalhando pelo turismo nacional”, afirma um trecho do documento.

Apesar do anúncio da reforma ministerial ter ocorrido há duas semanas, ainda não houve contato com dirigentes de três partidos de centro, que somam seis representantes no primeiro escalão do governo Lula, para discutir os rumos do governo ou ouvir as demandas dessas siglas. (Revista Veja)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/partido-uniao-brasil-avisa-que-nao-quer-perder-ministros-no-governo-lula/

Partido União Brasil avisa que não quer perder ministros no governo Lula

2025-02-04