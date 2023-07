Política Bolsonaro chora com homenagem de Michelle, que disse ao ex-presidente: “Você não tem maldade”

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

"Quem te conheceu há 28 anos atrás sabe que você continua a mesma pessoa", disse Michelle ao marido. (Foto: Reprodução de vídeo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro se emocionou durante a reunião do PL nessa quinta-feira (6), na sede do partido. O político chegou a chorar durante o depoimento de sua mulher, Michelle Bolsonaro, que o homenageou no evento.

O encontro, que tinha como objetivo discutir com a bancada no Congresso a reforma tributária, também serviu para discutir a inelegibilidade do ex-chefe do Executivo, decretada na última semana pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Quem te conheceu há 28 anos atrás sabe que você continua a mesma pessoa. Eu que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos te conheço, sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder. Sei que você se entregou por um propósito, uma missão. Que a nossa vida foi para a vitrine, que a nossa vida mudou da água para o vinho, que nós sofremos ainda. Mas quero dizer que estou ao seu lado para o que der e vier”, falou a ex-primeira-dama.

O vídeo do depoimento foi compartilhado nas redes da deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), também presente na cerimônia. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, também homenageou o ex-presidente na reunião. Em suas redes sociais, o cacique do PL afirmou que a missão de Bolsonaro ainda não acabou.

“A missão do Messias não acabou, só está começando. Deus não colocaria Bolsonaro no poder se não houvesse uma missão. E essa missão é salvar e mudar o Brasil”, publicou Valdemar.

Vaias

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi vaiado nessa quinta-feira (6) durante o evento depois de se manifestar de forma favorável à reforma tributária, aprovada em 1º turno na Câmara dos Deputados. Ao lado de Bolsonaro, o chefe do Executivo paulista disse achar “arriscado” a direita abrir mão do projeto.

“Tudo bem, gente. Se vocês não acham que a reforma é importante”, ironizou depois da vaia da plateia.

Tarcísio afirmou que concordava com “95%” do texto proposto pela Câmara, depois de encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã da última quarta (5).

Mais tarde, no mesmo dia, o relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentou uma nova versão do seu parecer. O deputado também fez a leitura do relatório em sessão da Casa Baixa que começou por volta das 20h50.

No evento, Tarcísio tentou pedir para que os presentes não desistissem de controlar a narrativa da aprovação da reforma para, mais adiante, não deixar os louros apenas para os governistas.

