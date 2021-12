Política Bolsonaro comemora aprovação de André Mendonça para vaga no Supremo

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Presidente publica em uma rede social que seu compromisso de levar um "terrivelmente evangélico" à corte foi concretizado

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou na noite desta quarta-feira (01) sobre a aprovação de André Mendonça na sabatina do Senado para ocupar a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) após a aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Mello. O presidente fez uma publicação em uma rede social em que diz que concretizou seu compromisso.

O plenário do Senado aprovou a indicação de Mendonça para o STF na noite desta quarta-feira. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-advogado-geral da União teve os votos favoráveis de 47 senadores, enquanto 32 foram contra. Ele deve tomar posse na Corte em até duas semanas. Na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a nomeação de Mendonça para o STF foi aprovada por 18 votos a 9.

Mendonça foi escolhido em julho deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, para assumir o posto de ministro do STF, ele precisava do aval do Senado. Desde a indicação de Bolsonaro, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vinha se recusando a realizar a sabatina de Mendonça.

O senador foi criticado por colegas e só concordou em realizar a sessão do colegiado nesta quarta-feira porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu um esforço concentrado dos senadores nesta semana para a votação de nomes de autoridades.

