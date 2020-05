Política Bolsonaro confirma troca na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas nega interferência

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira (05) que o superintendente da PF (Polícia Federal) no Rio de Janeiro, delegado Carlos Henrique Oliveira, deixará o cargo e será promovido para a diretoria executiva do órgão.

Bolsonaro negou, no entanto, que tenha interferido na PF. O presidente reagiu com irritação e mandou jornalistas “calarem a boca” quando foi perguntado se pediu ao novo diretor-geral da corporação Rolando Alexandre de Souza a troca do superintendente do Rio.

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou, ao deixar o governo, que Bolsonaro tinha interesse em trocar comando da PF e as chefias de Rio e Pernambuco. A suposta ingerência está sendo investigada em inquérito aberto por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal [no Rio], nem eu nem meus filhos, zero. É uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente [do Rio]. Para onde está indo o superintendente do Rio? Para ser o diretor-executivo da PF. Eu estou trocando ele? Estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Isso é uma patifaria, disse o presidente, em tom irritado, e acrescentou: O delegado Carlos Oliveira vai ser diretor-executivo a convite do atual diretor-geral. Não interferi em nada. Se ele for desafeto meu e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro e não interfiro na Polícia Federal”, disse o presidente.

