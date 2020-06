Política Bolsonaro criticou a maneira como o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta conduzia a crise do coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

"Mandetta é um bom comunicador e ajudou a potencializar o pavor da população", disse Bolsonaro. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Em entrevista à TV BandNews, o presidente Jair Bolsonaro criticou a maneira como ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta conduzia a crise da Covid-19. Para Bolsonaro, “Mandetta é um bom comunicador e ajudou a potencializar o pavor da população” com a doença causada pelo novo coronavírus.

Além dos desgastes que se acumulavam entre Mandetta e Bolsonaro, o presidente citou a entrevista concedida pelo então ministro ao programa Fantástico, da TV Globo, como estopim para sua demissão. Na ocasião, Mandetta disse que “o brasileiro não sabe se escuta o ministro ou o presidente”.

Em compensação, o atual ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi elogiado por Bolsonaro. Segundo o presidente, o general do Exército que substituiu o também ex-ministro Nelson Teich, tem feito um “brilhante trabalho na Saúde”. Bolsonaro defendeu a divulgação diária de mortes causadas pela Covid-19 atreladas aos dias exatos em que os óbitos ocorreram, medida também endossada por Pazuello.

O achatamento e a queda na curva de contágios é uma das expectativas do Brasil diante da pandemia do novo coronavírus. E durante entrevista ao portal UOL, Mandetta, fez uma projeção: em agosto, os números deverão estar mais próximos do controle no País.

“O Brasil é um continente. Eu prefiro dizer que a epidemia brasileira é feita de várias cidades com epidemias em momentos diferentes. O somatório disso tudo, no final da história, é que poderemos falar que a epidemia brasileira se comportou assim. Eu falei nas coletivas que seriam 20 semanas muito duras, ‘vai separar menino de homem’. Vinte semanas, se parte de março, a gente está falando de até agosto”, calculou.

“Neste delta de tempo, até agosto, vamos estar voltando pros números mais próximos do normal. É a impressão que a gente tem. Vamos começar agora a região Sul, se preparou muito bem, vamos ver como ela vai se comportar. Em São Paulo, nossa maior cidade, a cidade aparentemente mostra sinais de queda, mas o interior (do Estado está) crescendo. Os números devem ficar iguais quanto a Estado por um período de tempo. Vamos ultrapassar junho e julho”, acredita.

Para Mandetta, o fim do surto do novo coronavírus trará desafios novos, especialmente devido à falta de insumo e ao agravamento da incidência de outras doenças. Segundo ele, “tudo foi jogado para posteriori”, doenças raras, transplantes de órgãos, doenças infecciosas, vacinas, entre outros.

“São tantas mudanças [após o coronavírus] que eu posso falar de algumas que virão como consequência da saúde, mas são ondas e mais ondas. Algumas pessoas vão superar e outras serão superadas pelo pós-coronavírus. Serão tempos muito difíceis”, disse.

O ex-ministro lembrou que a cloroquina “não é o melhor dos mundos” e acrescentou que o medicamento é só mais uma das opções de combate ao novo coronavírus, entre outras que existem e ainda vão surgir.

“Como não temos um medicamento desenvolvido para o combate ao vírus, estamos experimentando cloroquina nas pessoas, vendo qual é a reação do organismo. Isso não é o melhor dos mundos, não consegue comprovar eficiência do medicamento e gera efeitos colaterais. Cloroquina é só mais uma das [opções]. Teve polêmica porque foi uma das primeiras que verbalizaram”, disse. “Veremos muitas vacinas, uma corrida danada, mas no final a gente vai vencer porque a sociedade tem histórico de vitórias contra o vírus”.

