Geral Bolsonaro descarta sua ministra Tereza Cristina como candidata à presidência da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O plano para que Tereza Cristina concorresse foi aventado por aliados, mas o presidente não comprou a ideia. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro já tem um lado na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados em 2021, e a decisão não passa por um possível acordo para tirar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de seu cargo para que ela, voltando a ser deputada, possa concorrer. O plano foi aventado por aliados, mas o presidente não comprou a ideia.

Eleição ao Senado

O candidato de Bolsonaro é Arthur Lira (AL), líder do PP na Câmara e expoente do centrão no Congresso. A interlocutores, o presidente da República repete que Tereza será senadora – contando com uma eleição ao Senado da ministra do DEM nas próximas eleições, em 2022, portanto.

Na chapa de Lira, devem estar também PSD, PL e Solidariedade. Há uma expectativa de que PSC, PTB Avante, Patriota e PROS também se unam a favor de Lira. Republicanos mantém a candidatura de Marcos Pereira (SP). Já PSL, MDB e DEM se organizam para apoiar algum sucessor endossado por Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente. Ele está sendo pressionado por aliados para definir qual nome apoiará ainda nesta semana.

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Luciano Bivar (PSL-PE) e Baleia Rossi (MDB-SP) são os três potenciais candidatos de Maia. Porém, o presidente do MDB, Baleia Rossi, que desponta como favorito, não tem apoio do Palácio do Planalto. O entorno do presidente vê dificuldades em endossar a candidatura do emedebista devido às alianças em São Paulo.

Baleia Rossi indicou o candidato Ricardo Nunes à vice na chapa do tucano Bruno Covas à prefeitura de São Paulo e é visto como uma pessoa próxima ao governador João Doria (PSDB), com quem Bolsonaro tem rivalizado sobre a obrigatoriedade da vacina de Covid-19.

Recesso parlamentar

A eleição para a presidência da Câmara só ocorrerá no início de fevereiro, após o recesso parlamentar. Embora exista uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode liberar uma possível reeleição de Maia e Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, Rodrigo Maia diz publicamente que não conta com isso e não tem a intenção de ficar por mais um mandato. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral