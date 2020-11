Geral O Barcelona acionou Neymar para cobrar a devolução de 65 milhões de reais após um erro no cálculo de seus salários

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Neymar faz tratamento três vezes ao dia na Granja Comary, em Teresópolis, na tentativa de curar uma lesão muscular. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Barcelona cobra do atacante Neymar, atualmente no PSG (Paris Saint-Germain), devolução de 10,2 milhões de euros (equivalente a R$ 65 milhões). Segundo o jornal espanhol El Mundo, o clube catalão decidiu exigir o dinheiro do jogador brasileiro depois de passar por uma inspeção feita pelo Ministério da Fazenda da Espanha. No estudo, chegou-se à conclusão de que o Barcelona pagou a Neymar uma carga de impostos maior do que o necessário.

O clube acionou o jogador por meio de um processo conhecido como “pagamento indevido”. O Barcelona alega que durante o período da passagem do atacante pela equipe, entre 2013 e 2017, houve um erro no cálculo do acerto de impostos ao atleta. Se a situação não for regularizada, a Agência Tributária da Espanha vai tratar o repasse desse dinheiro como doação para Neymar. E deixar que o clube se entenda com os advogados do jogador.

Após uma passagem vitoriosa pela Catalunha, Neymar quase retornou ao Barcelona em 2019. No entanto, o PSG não liberou sua saída. Ele tinha contrato. Mesmo que essa cobrança não represente um grande problema jurídico, Neymar tem outras pendências na Espanha. Ele é, como pessoa física, a que mais deve à Fazenda do país. O valor aproximado é de R$ 220 milhões.

Nesta semana, Neymar está no Brasil, onde integra a Seleção Brasileira para a disputa dos próximos compromissos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Machucado, ele não enfrenta a Venezuela, nesta sexta-feira, para retornar na terça diante do Uruguai, em Montevidéu. Sua assessoria ainda não respondeu sobre o caso.

Tratamento

Neymar faz tratamento três vezes ao dia na Granja Comary, em Teresópolis, na tentativa de curar a lesão muscular e defender a seleção brasileira no jogo contra o Uruguai, terça-feira, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022.

O jogador, que tem desfalcado o Paris Saint-Germain nas últimas partidas e está fora do jogo de sexta-feira, frente à Venezuela, na sexta-feira, na Neo Química Arena, em Itaquera, faz sessões de fisioterapia de manhã, à tarde e à noite, juntamente com corridas leves em volta dos gramados e exercícios de mobilidade.

Além de Neymar, Douglas Luiz, Danilo, Gabriel Jesus e Everton Ribeiro não participaram da sessão de treinamento, que teve cerca de uma hora de duração, na qual Tite dirigiu exercícios de aperfeiçoamento de cruzamentos e finalizações, juntamente com trabalhos de ataque contra defesa.

De sua lista de convocados original, Tite perdeu cinco jogadores. São eles: Rodrigo Caio, Fabinho, Philippe Coutinho (todos por lesão), Eder Militão e Casemiro (ambos por covid-19). Foram chamados Felipe, Diego Carlos, Allan, Bruno Guimarães e Paquetá. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral