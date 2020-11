Geral Com a eleição de Joe Biden, advogados recuperam a Casa Branca

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Joe Biden, foi eleito o 46º presidente dos EUA. (Foto: Reprodução)

A Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse, no estado de Nova York, deixou transbordar seu orgulho no site Syracuse.com: seu ex-aluno, Joe Biden, foi eleito o 46º presidente dos EUA. A faculdade está na 111ª posição no ranking das melhores faculdades de Direito dos EUA.

Biden será o primeiro presidente, desde William Howard Taft (27º presidente dos EUA), a ser ex-aluno de uma faculdade de Direito que não estivesse entre as 14 melhores dos EUA. Os ex-presidentes Barack Obama e Rutherford Hayes estudaram em Harvard; Bill Clinton e Gerald Ford, na Yale; e Richard Nixon na Universidade de Duke.

A vice-presidente eleita, Kamala Harris (pronuncia-se Kâmala) também é advogada. Ela se projetou profissionalmente e mais tarde na política exercendo o cargo de promotora no estado da Califórnia. Ele se formou na Faculdade de Direito de Hasting da Universidade da Califórnia (59º no ranking das melhores do país).

O marido da Kamala Harris é o advogado Douglas Emhoff, sócio da DLA Piper. Ele deixou a banca recentemente por questões de ética. Nos últimos dias, se integrou à equipe de transição do futuro governo Biden. A DLA Piper está classificada em 2º lugar no ranking da Am Law de 2020 entre as maiores bancas dos EUA e em 3º lugar entre as maiores do mundo.

A mulher de Biden, Jill Biden, também é formada em direito, embora tenha dedicado a maior parte de sua vida à educação. Como tem doutorado, refere-se à futura primeira-dama dos EUA como Dra. Jill Biden.

No governo Obama, a primeira-dama Michelle Obama, era advogada. E no governo Clinton, a primeira-dama, Hilary Clinton, também era advogada.

Biden não foi um primor de aluno na faculdade de direito. Classificou-se em 76º lugar entre os 85 alunos do curso. À época, ele parecia mais interessado em política e já anunciava sua intenção de ser senador, segundo um de seus professores. Em 1972, se elegeu senador aos 30 anos — a idade mínima para ocupar o cargo.

Com Biden, serão 27 os advogados que se tornaram presidente dos EUA (58% dos 46 presidentes). O mais famoso, provavelmente, foi Abraham Lincoln (16º presidente), porque venceu a Guerra Civil Americana e aboliu a escravidão, entre outros feitos.

No Congresso, a última contagem de advogados senadores e deputados vem das eleições de 2018: dos 535 congressistas, 54% dos senadores e 37% dos deputados eram advogados. As informações são da Revista Consultor Jurídico.

