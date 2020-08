Bolsonaro ganhou uma camisa do ABC durante visita ao Rio Grande do Norte. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Bolsonaro ganhou uma camisa do ABC durante visita ao Rio Grande do Norte

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro deseja boa sorte a Neymar na final da Liga dos Campeões, a Champions League, que ocorre na tarde deste domingo (23).

Vestindo a camisa do time potiguar ABC, o presidente mandou um recado de apoio ao jogador do PSG (Paris Saint-Germain), que disputa o título da principal competição europeia contra o Bayern de Munique às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal).

“Olá, Neymar. Bom jogo para você! Estamos aqui na torcida, o pai tá on, valeu!”, disse Bolsonaro, em referência à expressão utilizada pelo craque brasileiro ao comemorar as vitórias recentes do PSG na Liga dos Campeões.

Liderado por Neymar e Mbappé, o PSG busca o seu primeiro título da Liga dos Campeões. Já o Bayern está atrás da sua sexta taça do torneio.

Bolsonaro ganhou a camisa do ABC durante visita a Mossoró, no Rio Grande do Norte, na sexta-feira (11).