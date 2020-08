Inter enfrenta o Atlético-MG pelo Brasileirão no Beira-Rio

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta, na noite deste sábado (22), o Atlético-MG, comandado pelo argentino Jorge Sampaoli, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com início às 19h, a partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão. O time de Eduardo Coudet não conta com Guerrero, que está lesionado, e Pottker, suspenso.

O Colorado e o Galo estão com nove pontos na tabela de classificação.

