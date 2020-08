O grupo do Grêmio encerrou no Rio de Janeiro os preparativos para o duelo deste domingo (16h) contra o Vasco da Gama, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do primeiro jogo contra o Caxias pelas finais do Gauchão estar marcado para quarta-feira, o técnico Renato Portaluppi deve colocar em campo todos os titulares disponíveis e pode incluir duas novidades.

Trata-se dos meio-campistas Robinho (ex-Cruzeiro) e Éverton (ex-São Paulo), já em condições legais de jogo após inscrição na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Conforme o próprio Tricolor, a escalação repetirá alguns nomes da equipe que empatou em 1 a 1 com o Flamengo na semana passada.

Ao menos dois titulares tem presença praticamente certa: o lateral-direito Orejuela e o zagueiro Kannemann (que não enfrentarão o Caxias na quarta-feira, devido a suspensão automática). O volante Maicon, por sua vez, desfalcaa a equipe devido a contusão, assim como o atacante Diego Souza, cujo substituto deve ser Isaque.

Desfalques nos últimos duelos, o lateral Victor Ferraz e o zagueiro Paulo Miranda retornam de lesão e já estão aptos a retornar aos gramados. Bruno Cortez deve ser mantido na lateral esquerda, já que Guilherme Guedes também é outro jogador em recuperação. Já o meia Thiago Neves (que entrou no segundo tempo contra o Flamengo) deve iniciar a partida deste domingo para pegar ritmo de jogo.

A delegação gaúcha já foi novamente submetida a testes rápidos para detecção de coroavírus, pelo método RT-PCR, conforme previsto em protocolo estabelecido pela CBF. Para todos os 47 integrantes, o resultado foi negativo.

Com seis pontos nas primeiras quatro rodadas do Brasileirão, o Grêmio está em sétimo lugar na competição, com uma vitória e três empates. Já o Vasco ocupa momentaneamente a vice-liderança, com nove pontos. No topo da tabela está o Inter, que na noite deste sábado chegou a 12 pontos ao bater o Atlético-MG (agora terceiro colocado) por 1 a 0 no estádio Beira-Rio.

Nova contratação

Na tarde deste sábado, o site oficial gremista confirmou oficialmente a contratação do atacante Luiz Fernando, 24 anos. Ele atuava desde 2018 no Botafogo-RJ e assinará contrato de empréstimo até o final do ano que vem.

O atleta embarcará para Porto Alegre junto com os novos colegas, na noite deste domingo, após o confronto contra o Vasco em Porto Alegre. A apresentação oficial, por sua vez, deve ser realizada na tarde desta segunda-feira, logo após a realização dos exames médicos.

Nascido em Tocantinópolis (TO) e revelado pelo Atlético-GO, Luiz Fernando foi promovido aos profissionais no início de 2016 – após uma boa participação na Copa São Paulo de Juniores – e obteve destaque na campanha que garantiu o acesso do clube à Série A. Com a transferência para Alvinegro carioca duas temporadas depois, ele participou da conquista do título estadual daquele ano.