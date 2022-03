Política Bolsonaro deve indicar o comandante do Exército para o Ministério da Defesa

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (foto) deve substituir Braga Netto, cotado para ser vice de Bolsonaro General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (foto) deve substituir Braga Netto, cotado para ser vice de Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro deve indicar o atual comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para o Ministério da Defesa, no lugar de Walter Braga Netto. Já o general Freire Gomes deve assumir o comando da força militar.

As mudanças, segundo informações divulgadas pelo blog da jornalista Andréia Sadi, estão previstas para ocorrer nesta semana. A passagem do comando do Exército, com a presença de Bolsonaro, deve acontecer na quinta-feira (31).

Já na sexta-feira (1º), Paulo Sérgio deve assumir a vaga de Braga Netto, cotado para ser vice de Bolsonaro na chapa à reeleição para o Palácio do Planalto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política