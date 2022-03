Política Por decisão da Justiça, Miki Breier segue afastado da prefeitura de Cachoeirinha

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

O político foi afastado do cargo em setembro de 2021. Foto: Marcelo Bertani/Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) prorrogou por mais 180 dias o afastamento de Miki Breier da prefeitura de Cachoeirinha. Em nota, na noite desta segunda-feira (28), o então chefe do Executivo municipal lamentou a decisão da Corte. Breier retomaria suas funções nesta quarta-feira (30). A decisão foi determinada pela desembargadora Gisele Anne Vieira de Azambuja, da 4ª Câmara Criminal do TJ-RS.

O político foi afastado do cargo em setembro de 2021, após a Operação Ousadia do Ministério Público. Suspeito de receber propina de empresas terceirizadas que prestavam serviços no município, o prefeito nega as acusações.

Leia a nota na íntegra

“O prefeito Miki Breier foi informado na noite desta segunda-feira (28) e lamenta o deferimento do pedido do Ministério Público para prorrogação de seu afastamento do mandato eletivo democraticamente conquistado no voto popular. A decisão ainda está em segredo de justiça e será impugnada pela defesa.

Importante sublinhar que até o presente momento, o prefeito ainda não tem uma ação penal devidamente recebida em sessão de julgamento pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS, conforme ordena a lei.

Uma morosidade que, somada à inexistência de formação de culpa, apenas antecipa eventual, futura e incerta pena, o que é flagrantemente ilegal e injusto.

Em mais de 30 anos de vida pública, Miki Breier nunca teve qualquer questionamento sobre sua conduta. Convicto de sua inocência, o Prefeito agradece as manifestações de apoio e carinho que tem recebido desde o início deste triste processo, confiando de que as instituições da Justiça tomarão a decisão correta em respeito à comunidade de Cachoeirinha e à democracia.”

